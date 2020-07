Czyta się 2 minuty

Spróbujmy wyrwać się z gorącej rzeczywistości i wyobraźmy sobie nas za lat 50 lub 100. Europa podówczas nie będzie półwyspem, w którego sercu sterczy kolosalny wulkan, co kilkadziesiąt lat zalewający lawą ognistą winnice Szampanii, pola ryżowe nad Padem, pszeniczne lessy lubelskie i kwitnące stepy między Donem i Wołgą. Niemcy przestaną być niebezpieczeństwem światowym. Poskromieni, wychowani w nowym dla siebie kierunku, opierającym się jednak na pewnych zdolnościach wrodzonych, które im są właściwe, będą wyrabiać zegarki, pierwszorzędne szkła do okularów i przyrządy optyczne, protezy, niewielkie agregaty przemysłowe w rodzaju przenośnych wiatrakowych elektrostacji, no i oczywiście piwo. W tym czasie wychowanie to posunie się już zapewne tak daleko, że odpadnie konieczność trzymania na ich granicach w pogotowiu większych sił zbrojnych.