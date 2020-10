Zgadnij co to za melodia?

Zapraszamy Państwa do zabawy fono–graficznej. Każdy z przedstawionych rysunków może się kojarzyć ze znaną melodią. Spróbuj zgadnąć – jaką? Jeśli masz ochotę na odrobinę rywalizacji, zaproś do zabawy najbliższych albo znajomych.

1.

„Na prawo most, na lewo most” (muz. Alfred Gradstein, sł. Helena Kołaczkowska).

2.

„Summertime” (fragment z „Porgy and Bess”, muz. George Gershwin, sł. Du Bose Heyward. Znane w polskim tekstem H. Rostworowskiego. Niektóre źródła podają – wg nad mylnie – iż autorem tekstu jest Irena Gershwin).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tekst pochodzi z numeru 2374-75/1990 r., (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum .

