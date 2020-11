Zachwycający spacer

Czyta się 3 minuty

Naukowcy z Centrum Pamięci i Starzenia się [Memory and Aging Center] Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i z the Global Brain Health Institute postanowili sprawdzić, czy spacery połączone z intensywnym skupieniem uwagi mogą mieć pozytywny wpływ na nastroje prospołeczne u seniorów. Zespół wybrał tę grupę ze względu na dawno zaobserwowany związek między pogorszeniem funkcji poznawczych a problemami psychicznymi związanymi z lękiem i depresją.

Znaleźć szczęście na „spacerze zachwytu”

Badania porównujące społeczeństwa indywidualistyczne z kolektywistycznymi wykazały, że te pierwsze faworyzują niezależność i autonomię. Wydaje się, że to pozytywne cechy, a jednak we wspomnianych kulturach częściej odnotowuje się zaburzenia lękowe i depresję. Dla porównania, w społeczeństwach kolektywistycznych kładzie się nacisk na współzależność, co sprawia, że ludzie czują się częścią większej układanki. I to właśnie ujawniły zdjęcia badanych.