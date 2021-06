Zabawa ze słoniem

A: Słoń wypełnia całą ramkę i idzie na prawo.

Znaczenie: Każde nowe zadanie o większej doniosłości, piętrzy się przed tobą jak góra. Do pracy podchodzisz starannie, czasem może nawet aż pedantycznie, i przez to gubisz się w szczegółach. Podobnie zachowujesz się wobec nowo poznanych ludzi, zwłaszcza tych, na których ci zależy. Nowy przełożony napawa cię lękiem, zanim go poznasz. Współpraca z nim jest dla ciebie początkowo trudniejsza niż z jego poprzednikiem. W pierwszym okresie idzie źle, masz „opory”, które nie pozwalają ci na pełne rozwinięcie własnych zdolności.

B: Słoń wypełnia także całą ramkę, z tą różnicą, że idzie teraz na lewo.

Znaczenie: sytuacja podobna jak pod A, z tym że dołącza się poczucie krzywdy: odczuwasz swoje trudności jako złośliwość losu, względnie szykany ze strony otoczenia. Taka postawa nie ułatwia życia. Nowy przełożony to katastrofa. Wywołuje on w tobie szereg przykrych urojeń, czyli tzw. kompleksów.

C: Słoń stoi w środku ramki, tuż nad dolną linią.

Na prawo i na lewo pozostało dużo miejsca, również w górze wiele przestrzeni niewykorzystanej. Kierunek, w jakim słoń jest zwrócony, w lewo czy w prawo, jest obojętny.

Znaczenie: Nawet nadzwyczajne zadania nie wytrącają się z równowagi. Każdą rzecz robisz raczej dokładnie. Nie odznaczasz się natomiast specjalnym polotem. W pracy i życiu prywatnym jesteś prostolinijny, może nawet zanadto. Zmianę szefa znosisz spokojnie, ponieważ każdego oceniasz obiektywnie i nie przejmujesz się przesadnie.

D: Słoń zajmuje lewą dolną ćwiartkę powierzchni obrazu. Reszta przestrzeni wolna. Kierunek, w jakim słoń jest zwrócony — obojętny.

Znaczenie: Bez entuzjazmu przystępujesz do nowych zadań. Najchętniej odłożyłbyś je na później. Poświęcasz im tylko tyle wysiłku, ile konieczne. Nie masz natury pioniera.

E: Słoń stoi w prawej dolnej ćwiartce obrazu. Może być zwrócony w jedną lub w drugą stronę, obojętne.

Znaczenie: Chętnie omijasz ciężkie i odpowiedzialne zadania. Początkowo! Skoro jednak już zacząłeś, nie możesz się od nich oderwać, bez względu nawet na trudności. Czasem także porywasz się na rzeczy trudne przez ambicję. Często zadanie przewyższa twoje możliwości i wówczas doznajesz porażki, a czasem zwyciężasz przez upór.

F: Słoń zajmuje prawą, górną ćwiartkę powierzchni albo też lewą górną, obojętne. Może być zwrócony w jedną lub drugą stronę.

Znaczenie: Lubisz swobodę i marzysz o dokonaniu wielkich rzeczy. Z nowym przełożonym łączysz nadzieje rozszerzenia swej działalności. Masz zdolność realizowania rozmaitych zadań: nic nie jest tak trudne, by było niemożliwe. Uważaj, bo często nie doceniasz problemu, który przed tobą staje i rozwiązujesz go zbyt powierzchownie.

G: Prócz słonia, obojętnie gdzie narysowanego, mamy jeszcze elementy dodatkowe (palma, kaktus, jeździec, ptak, słońce itp.)

Znaczenie: Podejmujesz chętnie ważną i trudną pracę. Umiesz wykorzystywać swoje możliwości, zdolności, pomysły. Tam, gdzie inni kapitulują, potrafisz znaleźć wyjście z sytuacji, słowem radzisz sobie z każdym problemem i osobą. Nowy przełożony będzie tobą oczarowany... dopóki nie przyjdzie do przekonania, że za mało się z nim liczysz.

H: Słoń stoi dokładnie w środku obrazu, zwrócony obojętne w którą stronę.

Znaczenie: W pracy zachowujesz pewien dystans do przedmiotu. To ułatwia syntetyczne spojrzenie, lecz powoduje też skłonność do uproszczeń. Masz tendencje załatwiać sprawy podług jednego schematu, co nie zawsze daje pożądane wyniki.

I: Słoń narysowany od przodu. Głowa i trąba rzucają się w oczy.

Znaczenie: Masz własny, specyficzny styl pracy. Z tego powodu mają cię za oryginała, często szokujesz otoczenie. Jesteś egocentrykiem i lubisz wszystko odnosić do własnej osoby: przystępujesz do zadań od strony dla siebie korzystnej.

K: Słoń jest narysowany od tyłu. Czy uszy mu stoją, czy ma spuszczone, to wszystko jedno.

Znaczenie: Łapiesz wiele rzeczy „za ogon”, od strony paradoksalnej. Nie kierujesz się zwykłymi normami. Masz zacięcie do żartów i mistyfikacji, co czyni z ciebie człowieka atrakcyjnego, lecz w poważnej pracy czasem mało efektywnego. Świetnie nadajesz się do współpracy z „kimś na serio”, komu pokazywałbyś „podszewkową” stronę problemów. Masz na ogół szczęście w życiu, które głównie polega na tym, że omijają cię (a raczej ty potrafisz omijać) krytyczne sytuacje i trudne decyzje.

Ad I i K:

W obu wypadkach, jeśli narysujesz słonia małego w stosunku do przestrzeni w ramce — znaczenie będzie w przybliżeniu takie jak wyżej podane (dla dużych słoni), z tym że indywidualność twoja jest słabsza, nie tak narzucająca się otoczeniu.

UWAGI!

Jeśli tak narysowałeś słonia, że wahasz się, pod którą z liter podpada — weź pod uwagę dwa rozwiązania najbardziej zbliżone do twojego i wypośrodkuj sobie wróżbę.