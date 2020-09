Z tym do ludzi

Czyta się 3 minuty

Nie należy się więc spodziewać, że rzeczy pójdą gładko. Przeciwnie, trzeba być zawczasu gotowym na trudności, toporności, zgrzyty i przeszkody. Trzeba być z góry przygotowanym, że będzie pod górkę. Prawo Murphy’ego, te sprawy. Wiecie o co chodzi. Ale uwaga. Ważny „myk” polega na tym, że tę zasadę trzeba stosować nie tylko do rzeczy, ale też do ludzi. Nie tylko do faktów, zdarzeń i okoliczności zewnętrznych, do tego co się może stać, ale także do ludzi, których możemy spotkać, z którymi będziemy pracować, wśród których i z którymi żyjemy.