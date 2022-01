W trosce o Słońce

Czyta się 2 minuty

Zgodnie z mitologią Azteków, Słońce umiera ze starości, a wraz z nim dana era. Niemniej proces ten można spowolnić rozlewem krwi. Słońce daje życie, ale też go wymaga. Człowiek musiał poświęcić siebie i innych, by życie mogło dalej istnieć. Rezygnacja z ofiary wiązała się bowiem z katastrofą kosmiczną.

Bernal Díaz del Castillo w Pamiętniku żołnierza Korteza opisał szok i obrzydzenie, jakie odczuli konkwistadorzy, gdy król Montezuma dumnie oprowadzał ich po świątyniach swoich bogów. Wszystkie ściany były pokryte skrzepami krwi i szczątkami ludzkimi, na ołtarzach stygły serca złożonych w ofierze. Fetor był nie do zniesienia. Díaz i inni nie mogli się doczekać, kiedy opuszczą tę „rzeźnię”.

W samopoświęcenie było zaangażowane całe społeczeństwo. Odbywało się to najczęściej przez nakłucia uszu, ale również ud, klatki piersiowej, ramion, a nawet genitaliów. Wspomnijmy o ceremonii znanej pod nazwą „Cztery Trzęsienia Ziemi”, która w swojej treści bezpośrednio odnosiła się do ruchu Słońca po niebie. Święto zaczynało się o świcie, a jego punktem kulminacyjnym było schwytanie przez czterech kapłanów jeńca przebranego za boga Słońca, Tonatiuha. Piąty kapłan ostrzem rozcinał pierś jeńca i wyrywał mu serce. Lud celebrował to wydarzenie przez wiele kolejnych godzin, raniąc się w uszy i inne części ciała ostrzami z obsydianu. Krew spływała na ziemię.