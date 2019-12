Ukradziony archipelag

Czyta się 10 minut

Archipelag Czagos z lotu ptaka wygląda jak ślady stóp na Oceanie Indyjskim. Kiedyś był domem dla 2 tys. ludzi. Mieszkali w chatach krytych strzechami, łowili ryby, uprawiali warzywa, hodowali zwierzęta. W tej niewielkiej społeczności rządziły kobiety. W 1965 r. Wielka Brytania nazwała Czagos Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego. Rdzenni mieszkańcy wysp zostali wygnani. Część trafiła na Mauritius, część na Seszele. Od pięciu dekad walczą o powrót do domu.

Marie Liseby Elysé urodziła się w 1953 r. na Peros Banhos, jednej z wysp archipelagu. W roku 1973 trafiła na statek z ostatnimi wygnańcami z Czagos. Musiało minąć 45 lat, żeby świat usłyszał jej historię. We wrześniu 2018 r. wygłosiła świadectwo przed Trybunałem w Hadze:

„W Czagos wszyscy mieliśmy pracę, rodzinę i kulturę. […] Ale pewnego dnia zarządca powiedział nam, że musimy opuścić wyspę, opuścić nasze domy i odejść. Pogrążyliśmy się w smutku, ale nie mieliśmy wyjścia. […] Potem przypłynął statek o nazwie »Nordvear«. Zarządca kazał nam wejść na pokład, nie pozwolił wziąć ze sobą nic prócz kilku sztuk ubrania. Warunki były straszne. Czuliśmy się na tym statku jak zwierzęta, jak niewolnicy. Ludzie umierali ze smutku. Byłam wtedy w czwartym miesiącu ciąży. Podróż trwała cztery dni. Urodziłam, kiedy dotarliśmy na Mauritius, i dziecko od razu zmarło. Nikt nie chciałby zostać wykorzeniony z wyspy, na której się urodził, zostać wykorzeniony jak zwierzę. Serce pęka”.

Piętaszku, precz!

31 sierpnia 1966 r. sir David Greenhill, podsekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii wysłał krótką depeszę dyplomatyczną o następującej treści: „Niestety, oprócz ptaków jest tam też kilku Tarzanów i Piętaszków, których korzeni nikt nie zna”. Dla Brytyjczyków mieszkańcy Czagos byli problemem, którego trzeba było się pozbyć – szybko i przede wszystkim po cichu. Kilka lat wcześniej obmyślili bowiem wraz z Amerykanami zupełnie inne przeznaczenie dla archipelagu.

Trwała zimna wojna. Zbudowanie amerykańskiej bazy wojskowej na Oceanie Indyjskim było częścią wymierzonej w Sowietów strategii. Zadanie znalezienia odpowiedniego miejsca dostał kontradmirał Jack Grantham. W 1961 r. przybył na Czagos. Odwiedził największą wyspę archipelagu – Diego Garcia. Archiwalne nagranie z tej wizyty przedstawia uśmiechniętego mężczyznę w białej koszuli z krótkim rękawem, jasnych spodniach i słomkowym kapeluszem w ręku, który na tle błękitnego oceanu przechadza się lekkim krokiem po pomoście. W tej scenie nie widać jeszcze ani śladu grozy zwiastującej koniec świata, który w ciągu najbliższych lat miał nadejść dla 2 tys. ludzi.

Los mieszkańców Czagos przypieczętowało brytyjsko-amerykańskie porozumienie, które John Pilger, znany australijski dziennikarz, autor filmu dokumentalnego o Czagos Stealing A Nation (Kradzież narodu), nazywa konspiracją. Brytyjczycy zgodzili się oddać Amerykanom Diego Garcia w dzierżawę na 50 lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne dwie dekady.

Nie było to jednak takie proste. Nadchodził zmierzch imperium. Dawne kolonie zamorskie odzyskiwały niepodległość. W 1964 r. Anthony Greenwood, brytyjski sekretarz ds. kolonii, przybył na Mauritius, by ustalić warunki niepodległości. Tym najważniejszym było oddanie w brytyjskie panowanie archipelagu Czagos, który według imperialnej geografii był częścią maurytyjskiej kolonii. Aby przyśpieszyć negocjacje, przywiózł ze sobą 3 mln funtów. Biorąc pod uwagę, że wybudowanie amerykańskiej bazy na Diego Garcia kosztowało miliard dolarów, trudno uznać, że 3 mln funtów za cały archipelag było uczciwą ofertą. Bardziej pasuje tu słowo szantaż. W 1968 r. Mauritius odzyskał niepodległość, której ceną była utrata Czagos. Brzemię tego targu od pokoleń dźwigają rdzenni mieszkańcy archipelagu oraz ich potomkowie.

Statek nie przypłynie

„Dla moich rodziców to był szok. Nie mieli bladego pojęcia o tym, co planowali Brytyjczycy i Amerykanie, bo to wszystko działo się w tajemnicy. Jak można komuś zabronić wrócić do domu? Takich rzeczy nie robi się drugiemu człowiekowi” – mówi w rozmowie z „Przekrojem” Olivier Bancoult. Kiedy miał cztery lata, jego młodsza siostra uległa poważnemu wypadkowi. Pielęgniarka poradziła jego matce, by udała się do szpitala na Mauritiusie. Był rok 1968. Cała rodzina udała się w długą podróż, by ratować życie dziecka. Kiedy wsiadali na statek, nie wiedzieli, że wyjeżdżają na zawsze. Bo kiedy trzy miesiące później mała zmarła w szpitalu, przyszła kolejna tragiczna wiadomość: Czagos oddano Amerykanom i powrót do domu był niemożliwy. Rodzina została na Mauritiusie z jedną walizką, do której przed wyjazdem wrzucili tylko kilka niezbędnych rzeczy. Cały dobytek ich życia został na Czagos. Czekało ich życie w nędzy i rozpaczy.

Wyludnianie Czagos trwało od 1968 do 1973 r. Niektórzy, tak jak rodzina Oliviera Bancoulta, sami opuścili swoje domy. Innych, tak jak Marie Liseby Elysé, siłą zaciągnięto na statek wygnańców. Były prezydent Mauritiusa Cassam Uteem wspomina w filmie Johna Pilgera, że po przybyciu do Port Luis, stolicy Mauritiusa, wygnańcy przez wiele dni koczowali na portowym placu przeładunkowym, wypatrując statku, którym będą mogli powrócić. Ale taki statek nigdy nie przypłynął.

Na wygnańców z Czagos zamiast domów czekały baraki bez drzwi i szyb w oknach. Nie było wody, toalet ani elektryczności. Nie było też dla nich pracy. Wpadli prosto w otchłań biedy, wykluczenia i zapomnienia. „Nędza wpędziła wielu w alkoholizm, narkomanię i prostytucję. Naszą społeczność nawiedziła fala samobójstw. Czagos to było piękne miejsce, żyliśmy tam w szczęściu i harmonii, wszystko to zostało nam nagle odebrane. Nie każdy miał w sobie wystarczająco siły, by przejść przez piekło, które czekało nas na wygnaniu” – mówi Olivier Bancoult. W wyniku przedawkowania alkoholu i narkotyków zmarła trójka jego rodzeństwa, a ojciec miał śmiertelny wylew.

Wyspy brytyjskiego wstydu

Wysiedlenie mieszkańców Czagos udało się zachować w tajemnicy przez 20 lat. Przełom przyszedł w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy brytyjski prawnik Richard Gifford, przebywając na wakacjach na Mauritiusie, zboczył z turystycznego szlaku i natknął się na społeczność wygnańców z Czagos. To, co zobaczył i usłyszał, poruszyło go do tego stopnia, że zobowiązał się reprezentować ich przed angielskim wymiarem sprawiedliwości. W tym samym czasie w Narodowym Archiwum w Kew w Londynie historycy natrafili na odtajnione dokumenty o brytyjsko-amerykańskiej operacji na Czagos.

Opierając się na nich, amerykański antropolog David Vine napisał w swojej książce Island of Shame (Wyspa wstydu), że pozbycie się wszystkich mieszkańców archipelagu było warunkiem, który amerykańska marynarka wojenna postawiła rządowi Wielkiej Brytanii. W zamian Londyn dostał od Waszyngtonu zniżkę w wysokości 14 mln dolarów przy zakupie balistycznych pocisków nuklearnych Polaris A3, wystrzeliwanych z łodzi podwodnych. Brytyjczycy wiedzieli, że aby operacja się powiodła, nie wystarczy pozbyć się mieszkańców z archipelagu, ale trzeba ich wymazać z historii.

Już w 1965 r., a więc trzy lata przed rozpoczęciem wysiedlania, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Foreign Office) i Ministerstwo ds. Wspólnoty Narodów (Commonwealth Relations Office) rozesłały instrukcje do wszystkich brytyjskich ambasad na świecie, by w odniesieniu do Czagos nie używać określenia „stali mieszkańcy”. W 1969 r. brytyjski minister spraw zagranicznych Michael Stewart napisał do premiera Harolda Wilsona z prośbą, by nie przedstawiać deportacji mieszkańców Czagos jako „przesiedlenia ludności”, lecz jako „zmianę zatrudnienia dla pracowników kontraktowych”. Rok później Foreign Office wydało komunikat następującej treści: „Nie życzylibyśmy sobie, by istnienie krajowców z Diego Garcia, żyjących na tej wyspie od co najmniej dwóch pokoleń, stało się wiedzą powszechną. Dlatego też zwracamy się do wszystkich ministrów, udzielających odpowiedzi na temat Diego Garcia, by mówili, że wyspa ta jest zamieszkana przez niewielką grupę pracowników kontraktowych z Mauritiusa i Seszeli”. W 1972 r. przedstawiciele amerykańskiego Ministerstwa Obrony zapewniali Kongres, że wyspy Czagos są bezludne, wybudowanie bazy wojskowej na Diego Garcia nie spowoduje więc żadnych problemów.