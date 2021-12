Ten dzień szczególny

Niegdyś budził obawę i grozę, oczekiwano go ze zbożnym lękiem — czy też słońce, które w tym czasie tak krótko świeci na nieboskłonie, by na długo zniknąć w mrokach nocy, pojawi się znowu, aby rozproszyć ciemności. Palono więc ognie na rozstajnych drogach, na placach miejskich obok świątyń, a kiedy już zapanowało chrześcijaństwo — na przykościelnych cmentarzach.

W starożytności, gdy słońce wstępowało w pierwszy znak astronomicznej zimy i następował najkrótszy dzień roku, odprawiano Saturnalia — święta ku czci boga czasu, mądrości i rolnictwa Saturna. Przez kilka dni w rzymskich domach stoły zastawione były do uczty, panowie siadali wespół z niewolnikami do świątecznego jadła, a ich żony, synowie i córki usługiwali biesiadnikom. Obdarowywano się też wówczas orzechami i jabłkami, owocami symbolizującymi zdrowie i długowieczność.

Aż do początku XIX stulecia z położenia Księżyca w danym znaku zodiaku w ten dzień stawiano prognozy co do pogody i zdrowia ludzi podczas najbliższych trzech miesięcy. Księżyc w znaku Koziorożca, Panny lub Byka zapowiadał zimę ostrą i zdrową, znajdujący się w znakach wody: Raku, Skorpionie lub Rybach — pozwalał spodziewać się zimy lekkiej, częstych odwilży, ale też chorób trapiących ludzi. Jeżeli natomiast znajdował się w znaku Lwa, Barana czy Strzelca — uważano, że zima będzie bardzo mroźna, a niska temperatura może stać się przyczyną śmierci wielu ludzi i zwierząt. Jeśli w dniu przesilenia zimowego Księżyc stał w znakach powietrza: Wodniku, Wadze czy Bliźniętach — prognozy zimowej pogody przewidywały niezbyt duże mrozy i niewiele opadów, ale za to częste gwałtowne zawieruchy i zamiecie. Zimy takie sprowadzać miały krótko trwające choroby związane z przeziębieniem.