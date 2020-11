Czyta się 2 minuty

Jak zauważył Austriak, gdyby jakiś myśliwy miał zabić np. zająca, miałby problem ze zrobieniem tego gołymi rękoma czy przy użyciu zębów. A co dopiero z zabiciem drugiego człowieka?

Lorenz jest jednak autorem ciekawej i oryginalnej koncepcji wyjaśniającej skale i wyjątkowość masakr, do których doprowadzają ludzie. W książce Tak zwane zło wskazał na główną motywację stojącą za wielkim rozwojem „sztuki wojennej” (której rozwoju także dziś końca nie widać).

Jednym z badaczy, który podtrzymywał tę tezę był Konrad Lorenz, austriacki zoolog, który twierdził, że przynajmniej wszystkie wyższe ssaki posiadają wrodzony hamulce do tego rodzaju agresji. Niemniej dzięki badaniom Jane Goodall, specjalistki od tanzańskich szympansów, wiemy, że w pewnym okolicznościach szympansy działają podobnie do nas, napadając na żerujące samotnie osobniki i je zabijając.

Zwierzęta prowadzą zażarte spory między sobą, ale ostateczne unicestwienie przeciwnika nigdy nie jest celem samym w sobie. Nie spotyka się, powiedzmy, wróbli, gromadzących się w grupy, by napadać na inne wróble z zamiarem odebranie im życia.

A zatem możemy powiedzieć, że w naszych dziejach doszło do wielkiego paradoksu: możliwość przerażających masakr zrodziła się w wyniku empatii.

