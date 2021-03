System samowystarczalny

Jej rozważnie dobrane elementy zapewniają ekologiczną równowagę, niezakłócony obieg materii ożywionej i nieożywionej. System doskonały, holistyczne perpetuum mobile tworzone przez człowieka w partnerstwie z naturą. Czy permakultura to klucz do produkcji zdrowej żywności w czasach kryzysu ekologicznego?

Pamiętacie te czasy, kiedy podczas wakacyjnych miesięcy całe dnie spędzało się na podwórku – budując domki na drzewach, grając w piłkę, w „noża”, bawiąc się w podchody – i kiedy nie istniało pojęcie nudy? Był rok 1996, miałem 13 lat i tak jak większość moich rówieśników główkowałem, co ciekawego będę robił kolejnego dnia wakacji. Z perspektywy lat mogę śmiało stwierdzić, że nie byłem typowym nastolatkiem. Od moich koleżanek i kolegów odróżniałem się tym, że poświęcałem mnóstwo czasu na akwarystykę i książki o tematyce fantastycznonaukowej. Często zaszywałem się w „tajnej” bazie, czytając dzieła jednego z moich ulubionych autorów – Arthura C. Clarke’a. Tamtego lata moją wyobraźnię całkowicie pochłaniały Piaski Marsa. Akcja powieści toczy się na początku XXI w. Przedstawia historię lotu rakiety Ares i trudy pierwszych kolonizatorów zajmujących się terraformowaniem Czerwonej Planety.

Książka, wydana w 1951 r., została napisana tak realistycznie, że czytając ją, przenosiłem się w wyobraźni do odosobnionej marsjańskiej bazy, gdzie tworzenie przeróżnych technologicznych rozwiązań (wytwarzanie tlenu dzięki roślinom zielonym, wykorzystanie bezcennej wody w obiegu zamkniętym, uprawianie żywności na jałowej marsjańskiej glebie) stanowiło warunek przetrwania całej kolonii. To, co było dla mnie twórczością science fiction, dziś przybiera realny wymiar i kształtuje życie na Ziemi. Ale już wtedy toczono debaty o globalnych problemach świata, takich jak ocieplenie klimatu, pandemie, kurczące się zasoby naturalne, wymieranie gatunków czy katastrofy naturalne o niespotykanym dotąd zasięgu.