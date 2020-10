Smutki precz, czyli zgoda na rzeczywistość

Pracujemy od rana do nocy, kręcimy się bez przerwy, jak w młynie. A w wolnych chwilach, gdy nadchodzi czas upragnionego wypoczynku, nie potrafimy być szczęśliwi: nawiedza nas niepokój. Przecież właśnie wówczas uświadamiamy sobie, że nasze osiągnięcia życiowe są mizerne, że drepczemy cały czas w miejscu, że z biegiem lat nie jesteśmy młodsi, wręcz przeciwnie, że zdrowie już szwankuje, a radości w życiu tak niewiele... Wyobraźnia podsuwa nam brutalne wizje przyszłych porażek życiowych i wyolbrzymia najdrobniejsze potknięcia. W takich chwilach nasz mózg przypomina silnik pracujący bez potrzeby na maksymalnych obrotach i narażony na samospalenie. Bezsensowna strata energii, cierpienia duchowe, ustawiczne zdenerwowanie nękają człowieka, który zamartwia się myślami o grożących mu ewentualnych nieszczęściach.

Przede wszystkim trzeba nauczyć się życia w odcinkach czasu oddzielonych zarówno od przeszłości, jak i od przyszłości czymś w rodzaju hermetycznej przegrody — innymi słowy: żyć rzeczywistością, dniem dzisiejszym. Najlepszy sposób na przygotowanie się do dnia jutrzejszego — to koncentracja wszystkich sił i zdolności na możliwie najlepszym wykonywaniu zadań dzisiejszych. I jeszcze jedno: lepiej wykorzystać czas na zastanawianie się nad problemami dnia jutrzejszego, niż żałować tego, co było wczoraj.