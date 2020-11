Psychozabawa: Czy jesteś przesądny?

Oblicz teraz, ile kółek ma każda z pierwszych kolumn z literami na kolorze. Te właśnie, po lewej, to kolumny przesądów, prawe — racjonalizmu. Zależnie od liczby odpowiedzi na kolumnach po lewej musisz na poniższej skali określić swoje miejsce.

Twój umysł każe Ci przyjmować pewne sprawy bezkrytycznie. Liczba twoich punktów w lewej kolumnie rośnie! 35 punktów to stan alarmowy. Jeśli go przekroczysz, możesz stać się igraszką złudzeń i ofiarą szarlatanów.

W zasadzie nie odrzucasz tego, co niezwykłe, ale starasz się przepuścić je przez filtr krytyki. 25—30 punktów w kolumnie lewej to wynik średni. Ponieważ jednak większość ludzi jest raczej przesądna, dopiero na poziomie 15 odpowiedzi można uznać, że twój racjonalizm jest dobrej próby. Optymalny wynik to 10—5 punktów. Zachowujesz jeszcze pewną fantazję i ciekawość wobec niezwykłego. Natomiast hiperracjonalista — 0 punktów w lewej kolumnie — zuboża własny umysł. Bowiem każdy krańcowy racjonalizm staje się inną postacią przesądu.