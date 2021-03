Psychotest – Którym znakiem diakrytycznym jesteś?

1. Jak wyobrażasz sobie idealny związek?

c) Powinniśmy poznać się na plaży w Saint-Trapez albo w Danver. Pierwsze spojrzenie i zachwyt jak u Modoglianiego. Do tego smoking, cylinder, tiule i boa, wielki świat. Potem żyjemy w prywatnym odrzutowcu, odwiedzając nasze pola naftowe i pijemy szampana na balkonie pethausu. (#)

2. Wieczór przed telewizorem czy impreza na mieście?

a) Ani to, ani to. Kładziemy się spać już po południu, aby nie musieć siedzieć samemu po zmroku. (*)

c) Wherever, man! Grunt to mieć fun! Czy w domu, czy na mieście – wszędzie można rozkręcić szalone party! (–)

3. Słodkie kłamstwo czy niewygodna prawda?

a) True school, man, tylko prawda i sprawiedliwość for all. (–)

4. Rodzima kuchnia czy egzotyczne potrawy?

5. Jak chciałabyś/chciałbyś umrzeć?

c) Whaaat? Co to za pytanie? Po co myśleć o śmierci? (–)