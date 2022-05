U źródeł wojen, czyli przemoc a ewolucja

Wśród niektórych historyków panuje przekonanie, iż wojna mogła narodzić się dopiero po rewolucji neolitycznej, wraz z przejściem na rolnictwo i osiadły tryb życia, co miało związek z zaostrzeniem się konfliktów terytorialnych. Temu założeniu przeczą jednak odkrycia archeologiczne.

Czyta się 2 minuty

Mylny jest pogląd, że wojny wynikały jedynie z potrzeb materialnych, z chęci grabieży surowców czy konieczności zdobycia pożywienia. To kolejny stereotyp, nie biorący pod uwagę danych etnologicznych, które ukazują wiele innych możliwości – przykładowo, dla licznych plemion wojna czy udział w bitwie był skomplikowanym rytuałem inicjacyjnym bądź religijnym. Tego rodzaju wojenny rytualizm był też jedną z przyczyn spektakularnej klęski armii imperiów Ameryki Łacińskiej w walce z konkwistadorami, mimo że imperia te miały miażdżącą przewagę liczebną. Aztekowie i Inkowie, przystrojeni w pióra kwezala, tańczyli i śpiewali, gdy Hiszpanie po prostu strzelali.

Jeszcze innym przykładem na to, że wojna nie musi wynikać z prymitywnego materializmu są odkrywane przez archeologów kolekcje czaszek. Przywołują one skojarzenie z praktykami znanymi z późniejszych, lepiej opisanych czasów (praktykami występującymi zresztą na wielu kontynentach): łowcy głów z Borneo czy starożytni Celtowie ucinali i zbierali głowy swoich przeciwników, aby zwiększać swój wojowniczy prestiż, a także by absorbować magiczną moc wroga. Zabijano nie w samoobronie czy w celu rabunkowym, lecz po prostu dla kolejnych czaszek.