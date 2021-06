Pochwała dyletantów

Czytaj Artykuł z Kwartalnika3574/2021

Nowe umiejętności możemy opanowywać w każdym wieku. A najlepsze efekty osiągniemy, jeśli będziemy się uczyli kilku rzeczy jednocześnie.

Czyta się 15 minut

Są rzeczy, których w wieku średnim wcale mi nie brakuje. Na przykład bycia kimś początkującym. Minęły dziesiątki lat od momentu, gdy siedziałam w sali szkolnej, spowita mgłą konfuzji (algebra, 10 klasa) lub gdy z zapałem starałam się opanować umiejętność, która ewidentnie i tak nie miała odegrać większej roli w moim życiu (taniec nowoczesny, 12 klasa). Do wyjątków należała nauka jazdy na rowerze krótko po trzydziestce, doświadczenie dość przerażające – mój mąż truchtał koło mnie, jak to robią rodzice, kiedy asekurują małe dzieci – ale też ostatecznie zapewniające dużo satysfakcji. Zupełnie inaczej wspominam jednak dzień, gdy jako gościni honorowa uczestniczyłam w pewnym wydarzeniu, w ramach którego grupa japońskich dzieci próbowała nauczyć mnie origami. Do dziś mam przed oczami smutne zdziwienie malujące się na ich twarzach, ilekroć moje niezdarne palce niszczyły kolejnego papierowego żurawia.

Podobnie jak Tom Vanderbilt, dziennikarz i autor książki Beginners: The Joy and Transformative Power of Lifelong Learning (Początkujący. Radość i odmieniająca moc uczenia się przez całe życie), nieustannie przyswajam nowe fakty, ale rzadko kiedy opanowuję nowe umiejętności. Dziennikarze bardzo często muszą wchodzić w tematy, które dotąd były im zupełnie obce, lub opanowywać pewne zagadnienia na tyle, by przynajmniej móc zadawać właściwe pytania. Vanderbilt przyznaje jednak, że o ile sam gromadzi wiedzę deklaratywną (czyli „wiem, że”), o tyle do wiedzy proceduralnej („wiem jak”) przywiązywał zawsze niewielką wagę. Znam to z doświadczenia. Myśl, że miałabym w dość późnym wieku zająć się jazdą na nartach, ceramiką albo bieganiem maratonów, nie budzi mojego entuzjazmu. Jeśli w ogóle się pojawia, to raczej w roli umysłowego eksperymentu, jak wtedy, gdy jadąc szosą, mijasz małe miasteczko i z nudów próbujesz sobie wyobrazić, że się do niego przeprowadzasz.

Taką postawę można przedstawić w pozytywnym świetle. Jeśli kochasz swoją pracę, jeśli spełniasz się w niej intelektualnie, jeśli pozwala ci ona na kreatywność, nic dziwnego, że nie czujesz potrzeby eksplorowania innych zakamarków twojego umysłu. Po co szukać ukrytych talentów? Po co inne powołania? Pobudki mogą być jednak mniej sympatyczne. Na przykład możesz się bać, że nie podołasz jakiemuś ważnemu wyzwaniu albo że skompromitujesz się w oczach innych ludzi. A przecież wszyscy z czasem przyzwyczajamy się, że jesteśmy w czymś nieźli. Skoro tak, nie widzimy sensu w podejmowaniu nowych wyzwań. Mówimy sobie, że i tak nigdy nie osiągniemy odpowiedniej wprawy. Z moich doświadczeń i licznych badań wynika, że w wieku średnim człowiek zyskuje większy spokój umysłu. Wzloty nie są szczególnie wysokie, a upadki zbyt boles­ne. Tymczasem zaczynanie czegoś od zera oznacza, że narażamy się na rozmaite emocjonalne turbulencje, że czekają nas chwile podniecenia, ale też zwątpienia, przy czym nie dysponujemy już tak dużymi zapasami energii jak w młodości. Kiedy masz naście albo dwadzieścia kilka lat, ekscytujesz się, że idziesz na imprezę, bo może spotkasz tam kogoś, kto zmieni twoje życie. Podobnie w przypadku opanowywania nowych umiejętności. Natomiast po czterdziestce czy pięćdziesiątce nie liczysz już na to, że nauczysz się czegoś, co w znaczący sposób wpłynie na twoją przyszłość.

Nell Painter – znakomita historyczka, laureatka licznych nagród, wykładowczyni Princeton – napisała książkę Old in Art School: A Memoir of Starting Over (Starość w szkole plastycznej. Pamiętnik z czasów zaczynania od zera). Opowiada w niej, jak zdobyła dyplom licencjata w Rutgers, a następnie magisterium w Rhode Island School of Design. Jedno i drugie zrobiła w wieku sześćdziesięciu kilku lat. Jako czarna kobieta doświadczyła w swoim życiu wielu sytuacji, w których ze względu na kolor skóry zwracano na nią przesadną uwagę lub zupełnie ją ignorowano. Zaskoczyła ją moc etykietki „stara”. „Nie straciłam dotychczasowej tożsamości, nie przestałam być czarna, nie przestałam być kobietą. Wszystko to jednak przesłoniła »stara«. Splotła się ona z moją płcią. Stałam się wyłącznie »starszą panią«”. Od czasu do czasu Painter przeżywała trudne chwile, gdy podczas grupowego omawiania prac ten czy inny nauczyciel wylewał jej na głowę kubeł zimnej wody albo gdy inni studenci milczeli, nie chcąc wyrazić żadnej opinii na temat tego, co stworzyła. Zadawała sobie pytanie: „Czy krytykują moje prace, czy mnie, starą-czarną-kobietę-zupełnie-nie-na-swoim-miejscu?”. Byłam pełna uznania, gdy czytałam jej książkę. Painter umiała wyjść z uniwersyteckiego świata, w którym cieszyła się szacunkiem, i spróbować swoich sił w sferze, gdzie liczyły się zupełnie inne rzeczy, a wszystko to dlatego, że ekscytowało ją tworzenie sztuki. Jednocześnie historia ta wzbudziła mój niepokój.

Painter nie jest dyletantką. Nie zamierzała zajmować się malarstwem hobbystycznie – chciała zostać artystką przez wielkie A i pragnęła, by inni tak ją postrzegali. Ale „dyletanctwo” to jedno z tych słów, które powstrzymują ludzi przed rzucaniem sobie nowych wyzwań w dorosłym wieku. Martwimy się, że ktoś mógłby uznać nas za amatorów imających się zbyt wielu zajęć, za osoby, które najwyraźniej mają mnóstwo wolnego czasu i w ramach tego przywileju oddają się rozmaitym rozrywkom. Warto jednak dać odpór podobnym stereotypom. Vanderbilt podkreśla, że „dyletant” pochodzi od włoskiego dilettare oznaczającego „bawić”. W XVIII w. grupa angielskich arystokratów założyła Towarzystwo Dyletantów – w ramach jego działalności podróżowali po całym kontynencie, krzewili sztukę prowadzenia światłych konwersacji, kolekcjonowali rzeźby i obrazy, finansowali wykopaliska archeologiczne. Król Prus Fryderyk II Wielki pobłażliwie nazwał ich „miłośnikami sztuki i nauki, którzy atoli mają o tych rzeczach niewielkie pojęcie i lepsi są co najwyżej od całkowitych ignorantów”. (Oczywiście członkowie Towarzystwa Dyletantów byli bogaci i mieli mnóstwo wolnego czasu). Współcześnie słowo „dyletant” nabrało pejoratywnego wydźwięku. Społeczeństwo zaczęło cenić profesjonalizm, zawodowców, ekspertów z odpowiednimi papierami. Pomyślmy jednak o dyletantach jako o ludziach, którzy uczą się nowych rzeczy, bo sprawia im to umysłową przyjemność, a nie po to, by pomóc sobie w karierze. Fantastyczna sprawa, nieprawdaż?

Może znajdziemy tu antidotum na perfekcjonizm, który przez ostatnie trzy dekady rozpowszechnił się wśród młodych ludzi. Thomas Curran i Andrew P. Hill badali to zjawisko w Ameryce, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. W 2019 r. pisali: „Coraz więcej studentów i studentek wyznacza sobie irracjonalne ideały, stawia sobie nierealistyczne oczekiwania, jeśli chodzi o osiągnięcia szkolne i zawodowe, o wygląd i stan posiadania”. Ponadto studenci wyobrażają sobie, że każdy błąd, każde potknięcie spotka się z surowym potępieniem. Zdaniem badaczy postawa taka źle wpływa na zdrowie psychiczne. Stany Zjednoczone są i w przewidywalnej przyszłości nadal będą społeczeństwem zorientowanym na konkurencję, indywidualizm oraz pozorną merytokrację. Nie przestaniemy się nawzajem oceniać, nie znikną trolling ani filmiki z upokarzającymi wpadkami. W takim świecie zajęcie się czymś, co sprawia nam przyjemność – nawet jeśli jesteśmy w tym słabi – pogodzenie się z własną niedoskonałością i uczenie się rozmaitych rzeczy, „bo tak”, a nie dla jakiejś określonej korzyści, można uznać za formę buntu.

Dlaczego się nie rozwijam?

Tom Vanderbilt znalazł motywację, by znów podjąć naukę, kiedy przyszło mu wozić córkę na rozmaite zajęcia dodatkowe. Większość z nas wie, co to znaczy czekać na dziecko, przesiadując w „pozbawionym okien szkolnym korytarzu, najlepiej koło gniazdka elektrycznego, żeby móc podładować smartfona albo laptopa”. W tego rodzaju sytuacjach próbujemy z reguły unikać interakcji z innymi rodzicami, którzy chcą rozmawiać tylko o ocenach i rankingach. Próbujemy spędzić pożytecznie tę godzinę czy dwie i nadrabiamy zaległości w pracy. Bywa jednak, że ktoś się zastanawia: dlaczego moje dziecko się rozwija, a ja nie? Dlaczego nie ćwiczę teraz gry na trąbce albo piruetów na lodowisku? Zapewne jestem leniwa, ale osobiście bardzo miło wspominam siedzenie na dziecięcej kanapie w zakurzonej i dusznej piwnicy w naszym lokalnym domu kultury. Chętnie poświęcałam te skradzione godziny na czytanie, podczas gdy moje dzieci uczyły się gry na perkusji i szermierki. A Vanderbilt zadał pytanie: „Czy postępując w taki sposób, nie wysyłamy aby dzieciom komunikatu, że nauka jest tylko dla młodych?”. Zamiast siedzieć pod drzwiami, rzucił sobie zatem wyzwanie. Postanowił opanować pięć nowych umiejętności. (Sam posługiwał się tym rzeczownikiem; ja wolę słowo „talenty”. Przywodzi ono na myśl panny na wydaniu z powieści Jane Austen, zdolne umilać długie wieczory sobie oraz innym). Pragnął „naiwnego optymizmu, pobudzenia, które towarzyszy zetknięciu się z tym, co dla nas nowe, i chwil, gdy nie czujemy się pewnie. Chciałem być gotowy zrobić z siebie głupca i pozwolić sobie na zadawanie banalnych pytań. Słowem, zależało mi na otwartym umyśle”. Próbował osiągnąć pewną biegłość – nie mistrzostwo – w szachach, śpiewaniu, surfingu, rysowaniu i rzemiośle. (Sam zrobił sobie obrączkę ślubną, gdy zgubił poprzednią w oceanie). Dodał też żonglerkę. Co prawda niespecjalnie go ona interesowała, ale sztukę tę można szybko opanować, jeśli trzymać się zasad. Większość osób, które zaczynają od zera, po kilku dniach będzie umiała żonglować trzema piłeczkami i właśnie dlatego żonglowanie często wykorzystuje się w eksperymentach laboratoryjnych poświęconych procesom uczenia się. Osiąg­nięcia Vanderbilta nie sprawiły, że stał się lepszym dziennikarzem, i nie wiązały się z nimi żadne perspektywy zarobkowe, pomijając to, że napisał książkę o swoich doświadczeniach.

Vanderbilt świetnie opowiada o drobnych przyjemnościach i krępujących momentach, na które musi przygotować się niejeden dojrzały nowicjusz. Na przykład wydaje ci się, że umiesz zaśpiewać jakąś piosenkę, ale tak naprawdę potrafisz tylko śpiewać razem z wykonawcą, gdy piosenka ta dobiega z głośnika. Jeśli ktoś cię nagra i puści ci wyłącznie twój własny głos, „usłyszysz utwór – i samego siebie – jak nigdy wcześniej”. Być może jednak odkryjesz grupową radość, gdy spróbujesz śpiewania w chórze i gdy twój głos zestroi się z głosami pozostałych członków, szczególnie jeśli na występ przyjdą twoi przyjaciele i rodzina, a „z ich twarzy znikną rodzicielskie, bezwarunkowo wspierające uśmiechy”. Docenisz rady i krytykę – zwłaszcza konstruktywną – kładące nacisk na to, co robisz dobrze, udzielone ci w rozmowie przez drugą osobę, przez nauczyciela lub trenera, który uważnie cię obserwował. Dla początkującego jest to niezwykle ważne. Na pozór myśl ta jest oczywista, ale przecież w dzisiejszych czasach w sieci da się znaleźć najprzeróżniejsze filmiki z poradami czy tutoriale i łatwo ulec złudzeniu, że możemy się uczyć sami, bez żadnego nauczyciela.

Vanderbilt opowiada też o dziwnym zjawisku: jeśli chodzi o rysowanie, umiejętności wielu ludzi nie rozwijają się ani trochę od czasu dzieciństwa. Dlaczego? Otóż dzieci rysują lepiej, kiedy mają mniej więcej pięć lat i starają się wyrazić to, co czują. Później – jak mówił psycholog Howard Gardner – wpadają w „nudną pułapkę dosłowności”. Próbują oddać to, co widzą, nie mają jednak odpowiednich zdolności technicznych lub możliwości kształcenia się u porządnych nauczycieli. W rezultacie nie udaje im się odwzorować rzeczywistości. Większość z nas zatrzymuje się właśnie na tym etapie. Ja na przykład rysuję tak samo jak wtedy, kiedy miałam osiem lat i zapełniałam zeszyty gryzmołami przedstawiającymi truchtające konie. Najbardziej fascynuje mnie jednak, że Vanderbilt oraz Painter opisują rysowanie jako niezwykle absorbujące zajęcie, niemal medytację. Sprawia ono, że zaczynasz inaczej patrzeć na świat. Kiedy siadasz do rysowania, doznajesz tego, co w psychologii określa się mianem przepływu.

Wszystko w swoim czasie

Problem z „uczeniem starego psa nowych sztuczek” wynika stąd, że niektóre zdolności poznawcze z wiekiem słabną, przy czym „z wiekiem” może oznaczać „po 20. roku życia”. Ważne jest choćby tempo procesów umysłowych. To zapewne jedna z przyczyn tego, że personel kontroli lotów przechodzi na emeryturę w wieku 56 lat, podczas gdy wykładowca literatury angielskiej może pracować do późnej starości. Vanderbilt przywołuje badania Neila Charnessa, profesora psychologii z Florida State University, który wykazał, że im starsza jest szachistka, tym więcej czasu potrzebuje, by dostrzec pułapkę zastawioną przez rywalkę, przy czym nie zależy to od poziomu jej umiejętności. Mój umysł pracuje wolniej i dlatego zawsze przegrywam z moją córką w grę o nazwie Na końcu języka. Zasady są następujące: para graczy wykłada karty z kategoriami (np. „rasy psów”, „sportowcy olimpijczycy” lub „gospodarze talk-show”). Jeśli na obu kartach widnieje ten sam maleńki symbol, musisz jako pierwszy wymienić coś, co należy do kategorii na karcie przeciwnika. Gdyby mnie i mojej córce dać 10 minut na wymienienie jak największej liczby gospodarzy talk-show, zapewne bym wygrała – wszak oglądałam telewizję na długo przed jej urodzeniem. W tym wypadku liczy się jednak szybkość. Dodatkowa sekunda, której potrzebuje mój umysł, sprawia, że za każdym razem dostaję baty.

Rich Karlgaard w swojej książce Late Bloomers: The Hidden Strengths of Learning and Succeeding at Your Own Pace (Rozkwitnąć w późnym wieku. Ukryte zalety uczenia się we własnym tempie) przypomina o pewnych korzyściach związanych z upływem czasu. „Nasze mózgi nieustannie tworzą sieci połączeń między neuronami. Zawdzięczamy temu lepszą zdolność dostrzegania pewnych wzorców i prawidłowości, niż kiedy byliśmy młodzi”. Bystrość – zdolność radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i szybkiego rozwiązywania problemów – to zdecydowanie cecha ludzi młodych. Z czasem jednak inteligencja się krystalizuje. Możemy odwoływać się do nagromadzonej wiedzy, doświadczeń i przeczuć. Co więcej, dynamika pogarszania się lub polepszania poszczególnych zdolności poznawczych jest bardzo różna.

Joshua K. Hartshorne, profesor psychologii z Boston College, i Laura T. Germine, psychiatra z Harvard Medical School, wykazali to w 2015 r. Najszybciej przetwarzamy informacje w późnej nastoletniości. Krótkotrwała pamięć do imion i nazw działa najlepiej w okolicach 22. roku życia, krótkotrwała pamięć do twarzy – około trzydziestki, a największe zdolności językowe zyskujemy w wieku 50 lat. (Niektóre badania mówią, że dzieje się to jeszcze później, około 65. roku życia). Umiejętności społeczne – w tym zdolność rozpoznawania oraz interpretowania uczuć drugiej osoby – poprawiają się około czterdziestki i z reguły utrzymują się później na wysokim poziomie. „Nie ma jednego określonego wieku, w którym wszystkie zdolności poznawcze czy choćby nawet większość z nich równocześnie osiąga maksimum” – pisali Hartshorne i Germine. To dobry argument na rzecz tezy Karlgaarda, że musimy „łagodniej podchodzić do spraw związanych z rozwojem człowieka”. Społeczna presja wywierana na młodych ludzi, by zaraz po ukończeniu studiów znaleźli swoją niszę i odnieśli sukces, jest błędna i okrutna. Równie złe jest protekcjonalne traktowanie seniorów.

Krystalizowanie się inteligencji wyjaś­nia, czemu niektórzy rozkwitają w późnym wieku, zwłaszcza w dziedzinach takich jak literatura, gdzie bogate życiowe doświadczenie stanowi potężny atut. Annie Proulx opublikowała swoją pierwszą książkę w wieku 56 lat, a Raymond Chand­ler – 51. Frank McCourt przez większą część życia był nauczycielem w nowojorskim liceum. Gdy miał 66 lat, zadebiutował powieścią Prochy Angeli i zdobył Nagrodę Pulitzera. Edith Wharton, dama z towarzystwa, neurasteniczka uwięziona w pozłacanej klatce małżeństwa, nie wydała nic przed czterdziestką. Pisanie przebudziło ją z „letargu”. Wiele osób rozkwitających w późnym wieku dobrze zna to uczucie. „Po omacku szukałam swego powołania. Odkąd je znalazłam, nigdy już nie wątpiłam, że moim zadaniem jest opowiadać historie” – pisała Wharton.

W dziedzinie nauki czy technologii za prawdziwych geniuszów uchodzą zazwyczaj ci, którzy przełomowych odkryć dokonali w młodym wieku. Przykładem jest choćby Albert Einstein. Kiedy opracował szczególną teorię względności, miał 26 lat. Sam zresztą mawiał: „Jeśli człowiek nie dokona swojego wielkiego odkrycia przed trzydziestką, nie dokona go nigdy”. Słynne badanie zależności między wiekiem a osiągnięciami naukowymi wykazało, że amerykańscy nobliści z dziedziny fizyki dokonali swoich nagrodzonych odkryć, mając przeciętnie 36 lat, w przypadku noblistów z chemii analogiczna średnia wieku wynosiła 39 lat, a noblistów z medycyny – 41. Kreatywność rozwija się między 20. a 40. rokiem życia, później zaczyna spadać.

Ucz się kilku rzeczy naraz

Ten obraz jest jednak bardziej złożony. W 2014 r. Narodowe Biuro Analiz Ekonomicznych opublikowało przegląd badań poświęconych zależności między wiekiem a przełomowymi odkryciami w nauce. Okazało się, że w XX stuleciu przeciętny wiek dokonania tego rodzaju odkryć rósł – w przypadku fizyków wynosi dziś 48 lat. (Uważa się, że jest to po części kwestia „ciężaru wiedzy” – w wielu dyscyplinach naukowych trzeba obecnie przyswoić sobie ogromną ilość informacji, by móc prowadzić własne badania). Artykuł opublikowany w „Science” w 2016 r. uwzględnił z kolei liczne grono naukowców, nie tylko laureatów Nagrody Nobla. Wniosek był następujący: „Najważniejszego odkrycia w karierze można dokonać w dowolnym wieku. Mówiąc ściślej, bywa, że najczęściej cytowaną publikacją w całym dorobku danego naukowca lub naukowczyni jest ich pierwsza publikacja, ale bywa też, że jest to publikacja powstała w połowie kariery lub na samym jej końcu”.

A co ze zwyczajniejszymi sferami życia i zwyczajniejszymi umiejętnościami? Są przesłanki, by sądzić, że uczenie się przebiega lepiej, kiedy próbujemy opanować kilka umiejętności naraz – dokładnie tak jak Vanderbilt. Niedawno badacze przeanalizowali doświadczenia grupy dorosłych powyżej 55. roku życia, którzy uczyli się trzech rzeczy jednocześnie, np. hiszpańskiego, rysunku i komponowania muzyki. Okazało się, że nie tylko osiąg­nęli biegłość w każdym z tych rodzajów aktywności, lecz także ich mózgi zaczęły lepiej działać. Poprawiły się np. pamięć operacyjna i pamięć epizodyczna.

W 2017 r. neuronaukowczyni Rachel Wu z University of California Riverside oraz jej współpracownicy, George W. Rebok i Feng Vankee Lin, wskazali sześć czynników wspierających procesy poznawcze, które to czynniki zarazem odgrywają mniejszą rolę w naszym życiu, gdy wkraczamy w dorosłość, a zwłaszcza w wiek średni. Należy do nich choćby „nastawienie na rozwój” (by użyć określenia Carol Dweck, psycholożki ze Stanford University), czyli przekonanie, że nasze zdolności da się udoskonalać dzięki wysiłkowi i pracy. Inny czynnik to zaangażowanie, przeciwieństwo „hobbystycznego uczenia się”, a więc sytuacji, kiedy człowiek zajmuje się czymś przez krótki okres, później jednak daje sobie spokój z powodu trudności, utraty zainteresowania albo braku czasu. Ważne jest również wspierające środowisko. No i wreszcie opanowywanie wielu umiejętności w tym samym czasie. Może to być bardzo pomocne, gdyż zdolności nabyte w jednej dziedzinie często da się z pożytkiem wykorzystywać w drugiej. Wu i jej współpracownicy podkreślają, że wszystkie te czynniki mają wspólną cechę: odzwierciedlają procesy uczenia się w dzieciństwie.

Przez całe życie uciekałam od aktywności, w których słabo sobie radziłam. Wolałam szukać zaspokojenia w tym, w czym jestem dobra. Tak naprawdę zapomniałam o młodzieńczej przyjemności wędrowania krętymi, splątanymi ścieżkami uczenia się, brnięcia przez trudne odcinki, by naraz ruszyć do przodu. Przestałam dostrzegać, że życie daje nam różnorodne szanse zdobywania umiejętności czy zdolności artystycznych. Ostatnio jednak poważnie zastanawiam się nad nauką śpiewu. Chciałabym opanować kilka standardów jazzowych, które moja mama – zawodowa wokalistka – nuciła, by ukołysać mnie do snu. Hasło „uczyć się jak w dzieciństwie” trąci czymś nierealnym, bez względu na to, co mówią neuronaukowcy. Spróbuję jednak wrócić do czasów, gdy uczyłam się czegoś nowego i nie obchodziło mnie, jak ocenią to inni ani czy od stopnia opanowania danej umiejętności będzie zależeć moja kariera. Do czasów, gdy nie wiedziałam, czego nie wiem. Zobaczymy, może będzie to początek zupełnie nowego rozdziału.

