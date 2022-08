Napoje ziołowe

Czyta się 2 minuty

Napar i wywar

Napar to zioła włożone do wrzącej wody odstawionej już z ognia, które pozostawiamy przez 10 minut pod przykryciem. W celu sporządzenia wywaru wkładamy zioła do wody zimnej, podgrzewamy do wrzenia i gotujemy pod przykryciem przez 5 minut. Zaleca się słodzenie ziółek miodem, nawet jeżeli podamy je zimne.

Herbata miętowa. Na 6 szklanek: 6 łyżeczek herbaty z dodatkiem suszonej mięty. Zaparzać herbatę we wrzącej wodzie. Wlać do dzbanka, ostudzić i trzymać w lodówce aż do chwili podania. Do każdej szklanki dla dekoracji wkładamy liść świeżej mięty.

Mięta i koper. Na 6 szklanek: 1 łyżka suszonej mięty, 1 łyżeczka do herbaty nasion kopru, 1 łyżeczka do kawy lukrecji. Gotować lukrecję w 1,5 l wody przez 5 minut, dodać miętę i koper, zaparzać przez 10 minut. Przecedzić przez gęste sito. Posłodzić i podawać bardzo zimne. (Dla ozdoby wkładamy do szklanki gałązkę mięty lub kopru).

Czarna porzeczka. Na 6 szklanek: 2 łyżki liści czarnej porzeczki. Przygotować wywar w 1,25 l wody. Zaparzać przez 10 minut. Podawać zimne ze świeżym liściem w środku.

Werbena, lipa, mięta. Na 6 szklanek: 1 łyżka mięty, 1 łyżka werbeny i 1 łyżeczka do kawy lipy. Zaparzać zioła 5‒8 minut. Przecedzić i podawać bardzo ochłodzone. Posłodzić prawdziwym miodem.