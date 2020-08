Najsłynniejszy numer świata

Popularne Czytaj Elektrownia w Czarnobylu: coś więcej niż arka Społeczeństwo Czytaj W tym pokoju jest słoń Społeczeństwo Czytaj Najsłynniejsza tatrzańska tragedia Społeczeństwo Czytaj Powolna niedziela Społeczeństwo Czytaj Tajne przez poufne – rozmowa z Alice Lugen Społeczeństwo Reklama

Motto: „Z czarnej, lśniącej kosmetyczki z wygrawerowanym symbolem Chanel wyciągnęła męski puder Chanel, pomadkę Chanel, perfumy Chanel, kredkę do oczu, zgadnijcie jakiej firmy, jakieś cienie do powiek – też nie Diora” (Michał Witkowski, Fynf und cfancyś)

Czyta się 15 minut

Coco?

Dziś, 19 sierpnia, rocznica urodzin mademoiselle Coco Chanel. Powiedziałbym która, lecz kobietom nigdy, w tym również po śmierci, lat się nie wytyka. Tymczasem ustalmy podstawowe fakty. Gabrielle Bonheur Chanel – tak się nazywała. Mieć tak na nazwisko, a na drugie „Szczęście”… To musiało się skończyć światowym sukcesem, choć, rzecz jasna, przed nią „Chanel” nie brzmiało jeszcze jak znak towarowy. Młodszym czytelnikom, wychowanym na YouTubie, pozwolę sobie doradzić, żeby nie czytali „czanel”. Francuskie youtuberki lifestyle’owe czasem przekornie witają się z widzem: „Łelkom tu maj szanel!” Imię, pod którym świat ją zapamiętał, Coco, to było przezwisko z czasów pracy w prowincjonalnym, szumnie mówiąc, showbiznesie. Wtedy jeszcze dzieci tak nie nazywano, najwyżej zwierzątka. W filmie Coco avant Chanel („Coco, nim była Chanel”) tytułowe imię nosi piesełek ze słodkiej piosenki, Coco du Trocadéro. Pseudonim nadał jej Étienne Balsan, widz z tancbudy, a potem kochanek. Bonheur też podobno jest imieniem nabytym, a nie przyrodzonym, ale kto je nadał i kiedy, tego nie wiadomo, mógł to równie dobrze zrobić urzędnik stanu cywilnego. W wypadku tak wielkich, historycznych postaci jak panna Chanel płynna jest granica między prawdą a zmyśleniem.

Młodą Gabrielle oddano do sierocińca, chociaż nie była sierotą. Matka zmarła na suchoty, a ojciec poszedł we Francję. Panna Chanel była dzieckiem praczki, obwoźnego handlarza i Kościoła, który w osobie mniszek cysterek z Aubazine dał jej wychowanie do wieku lat 18, co w tamtych czasach naprawdę znaczyło dorosłość i konieczność pójścia sobie. W klasztorze nauczyła się porządnie szyć, ale miało jeszcze sporo minąć, zanim zaczęła żyć z krawiectwa. Kiedy opuszczała klasztor, chciała go opuścić naprawdę i zaczęła życie bardzo nieklasztorne, najpierw szansonistki, a potem kochanki, typ „leżę i pachnę”. (Na drodze do sławy była też kapeluszniczką, potem couturière, dopiero na końcu kreatorką perfum). Balsan mógłby powtórzyć za Siarą z Kilera, że „z baru ją wziąłem”, choć niekoniecznie tak było, ale mitologia ma swoje prawa.

Sezon 2008–2009 przyniósł wysyp filmów o niej. 1. Francusko-brytyjski Coco Chanel z Shirley MacLaine w roli tytułowej (reż. Christian Duguay) – o powrocie do krawiectwa w latach 50.; 2. francusko-belgijski Coco avant Chanel z Audrey Tautou (reż. Anne Fontaine, u nas, dla uproszczenia, pod tytułem Coco Chanel) – o życiu przedzawodowym; 3. francusko-szwajcarski Chanel i Strawiński z Anną Mouglalis i Madsem Mikkelsenem (reż. Jan Kounen) – o wielkim romansie. Życiorys Coco filmowano etapami: avant Chanel, avec Strawiński, après Chanel, gdy wróciła do Paryża i do „wysokiego krawiectwa”, haute couture. Polecam tylko ten drugi. Ciekawostka: ani razu w nim nie pada nazwisko z tytułu. Jeśli przez cały film o tobie nie używają twojego nazwiska, bo jest zbyt ikoniczne i za bardzo się kojarzy, można to nazwać rozgłosem. Życie Coco Chanel to potężny, piękny awans, od bycia no name’em do takiej pozycji, że już każdy wie, jak się nazywasz.

W atelier nazywano ją Mademoiselle, bo przecież wiadomo, o kogo chodziło, Mademoiselle jest tylko jedna! Mogłaby sobie napisać tylko to na wizytówce i nie byłoby zgadywania. Tylko królowa angielska dałaby radę ją przebić, kładąc herb i tyle. Mówiono Mademoiselle, nie Madame, bo przez całe życie pozostała niezamężna, podważając przy okazji stereotyp starej panny. Chanel, jeśli już, była singielką, kobietą wolną oraz niezależną. Trochę też wbrew własnej woli… Ukochany Boy (Arthur Capel) zginął w wypadku samochodowym, Paul Iribe zszedł przy niej na zawał, a byli po słowie. Wielu miała ukochanych, lecz szczęścia w miłości wcale.

Wyszła jej kariera, choć też nie bez komplikacji, o czym jeszcze pomówimy. Nie tylko wszyscy ją znali, ale też ona znała wszystkich. Miała gest i była sponsorką sztuki, a zwłaszcza artystów płci przeciwnej. Osiągnęła status przez pracę i talent, a nie przez mężczyznę. Self-made woman. Spełniała się w pracy, nie lubiła niedzieli – dnia wolnego, rodzinnego.

Paliła – jak każda nowoczesna pani tamtych czasów – i nie wiem, jak to wpływało na jej powonienie, lecz chyba niepozytywnie. Francuska miłość do papierosów wraca jako motyw w Seksie w wielkim mieście: Carrie, jak pamiętamy, pali i nie czuje się samotna w swoim nałogu dopiero po wyjeździe do Paryża. XX w. to były czasy, kiedy palenie jeszcze nie szkodziło.

Urodzona w XIX w., Chanel stała się ikoną wieku XX. Stworzyła styl, który może „wdziać na się” dosłownie każda kobieta, od królowej angielskiej w dół. Jeśli była innowatorką, to raz a dobrze. Wymyśliła ponadczasowy look i szyk, który w pewnym sensie utrzymał się do dziś. Sama była chodzącą ikoną: te jej kapelutki, perły (uwielbiała sztuczne), papieros w zębach podczas przymiarek. Oskar Schindler miał swe słynne schody w fabryce Emalia, Coco miała swoje w atelier Chanel, klatka schodowa typu ślimak obstawiona wąsko ciętymi lustrami.

Kiedy wracała do „szycia” po II wojnie światowej (cudzysłów, bo nie szyła własnoręcznie od czasów klasztornych), a zrobiła to dopiero w 1954, zapytana, po co wraca, odpowiedziała: „Wolę klęskę niż nicość”. Jak większość ludzi, pod koniec życia umarła. Na tę okoliczność „Przekrój” opublikował artykuł wspomnieniowy, gdzie czytamy m.in.: „Od chwili ponownego otwarcia swego domu mody w 1954, Chanel, przygotowując kolekcję, zawsze zaklinała się, że ta będzie ostatnia. Tylko tym razem nie powiedziała nic. Już nie żyła”.

Garsonka zamiast gorsetu

To, że w ogóle dziś o niej mówimy i pamiętamy datę jej urodzin, wynika z jednego faktu: wywołała rewolucję; w ciuchach, ale rewolucję! Najkrócej mówiąc – wszystko uprościła. Była tym w modniarstwie, czym Bauhaus w architekturze, a Szwajcaria w typografii. Wpadła na jeden genialnie prosty pomysł, bo wszystkie genialne pomysły są proste – mianowicie, że prosta jest też elegancja. W wydaniu Chanel proste jest piękne.

Pierwsze, co zrobiła w historii ubioru – dosłownie i metaforycznie – to poluzowała gorset, a tak długo luzowała, aż go całkiem zdjęła. Wyjęła kobietę z tego sznurowanego sarkofagu. Następnie skróciła suknie, odsłaniając kostki. Co jeszcze skróciła? Włosy. Zwolniła swoje klientki z tych wszystkich falbanek, koronek, warstw wszystkiego na wszystkim. Ubierając panie, postanowiła je jednocześnie rozbierać, nie za bardzo, rzecz jasna, zostawiając coś dla mężczyzn, by mieli z czego rozbierać swoje ukochane. Może w klasztorze zauważyła, że to, co zakryte i nieodsłonięte, bardziej jest intrygujące? Skromność najzwyczajniej kręci, co wiadomo już od czasu Niebezpiecznych związków Choderlosa de Laclos. Może seksowność takiego podejścia wynika też stąd, że osobę ubraną lżej i w mniej warstw naraz łatwiej jest pozbawić ubrań.

Podstawowa zasada maison Chanel brzmi: less is more. Każda Francuzka ci powie, powtarzając za Coco, że wychodząc z domu, należy coś zdjąć, nie ubrać. Na przykład, po co ci ta kraciaska apaszka, kiedy masz torebkę w kropki? Nie myśl o tym, że ma być ładnie; pomyśl o wygodzie i o praktyczności – i to właśnie będzie ładne. Noś się swobodnie, naturalnie. Do dziś sama Anna Wintour ci powie, że najlepiej wyglądasz, kiedy wyglądasz „like yourself”.

Coco wytworzyła nowoczesność w modzie: żakiet, „małą czarną”, plisowaną spódnicę, garsonkę. „Garsonka” pochodzi od garçonne, chłopczycy albo, mówiąc wprost, facetki. Jej transgenderowe wypady modowe wpierw brano za przebieranie „baby za chłopa”, pewien rodzaj dragu. Szybko się okazało, że ona ma rację, a kobiety ubrane w starym stylu wkrótce poczuły się niemodne. Nakładając paniom spodnie, dała im prawo do autoekspresji, do bycia chociażby zołzą, a nie zaraz histeryczką. Rewolucja Chanel zaczęła się od jeździectwa, bo kiedyś kobiety dosiadały konia bokiem, ciężko było w wielkich sukniach.

„Małą czarną” sukienkę jakby wzorowała na sobie, bo sama była mała i o ciemnych włosach. Przed jej wylansowaniem czerni kolor ten nosiła służba, zakonnice i ludzie w żałobie. A teraz kto? Cała klasa kreatywna, ci najlepiej ubrani, najbardziej świadomie, którzy może nawet nie wiedzą, komu to zawdzięczają. Czarny to był ukochany kolor Coco, zaraz obok białego. I w palecie preferowała prostotę, jakby z klasztoru wyniesioną. Swoje ulubione barwy łączyła choćby w słynnych poprzecznych marynarskich paskach, looku ukochanym później przez Andy’ego Warhola.

Od Coco Chanel możemy datować pojęcie modowego „bejziku” (ang. basic), stylu zerowego, podstawy ubioru. Styl podstawowy, wyjściowy, bazowy, elegancki bez przesady. Charakteryzuje go czystość, minimalizm i twarzowość, na przykład prosta sukienka, ale na szyi bijou.

Unikałbym mówienia przy okazji Chanel o „klasycznej elegancji”. Elegancja – zgoda, ale nowoczesna! Chanel to esencja XX w., styl po końcu Wielkiej Wojny, po hiszpance, po pięknej epoce, gdy mężczyźni zgolili brodę, a kobiety zdjęły gorset. Nie bez powodu mówi się o latach 20. jako pierwszej dekadzie zeszłego stulecia.

Number Five

Nie ma pewności, czy wyżyłaby z ubiorów. Haute couture może i dużo kosztuje, ale jest szyciem na miarę, na zamówienie, czyli ograniczonym podażowo, jedna bogata klientka at a time. Największym sukcesem Coco w znaczeniu rynkowym było co innego.

W Krakowie „Piątka” to jest szkoła średnia, do której i ja chodziłem, na świecie natomiast skojarzenia włącza proste i uniwersalne, bo „Piątka” jest tylko jedna i oznacza N°5 od Chanel, Numéro Cinq, Number Five. Omówimy ją w szczegółach, zaczynając jak przy jej Autorce – od imienia.

Legenda głosi, że było lato 1920 i spotkał się dream team na południu Francji: książę z Romanowów, Mademoiselle i rosyjsko-francuski perfumiarz o znaczącym nazwisku. Cel spotkania: nowy zapach, jakiego jeszcze nie było, a w tym celu książę Dymitr, współspiskowiec przy zabójstwie Rasputina, polecił Coco Ernesta Beaux, nos swojej dynastii. Beaux, nazwisko Rosjanina, nie jest pseudonimem, tak jak Chopin nie musiał, kiedy emigrował, doklejać sobie francuskiego miana. Beaux to ten od Kobako (zapach PRL-u, można nabyć w kioskach Ruchu) i Soir de Paris.

Gdy Ernest w końcu dał się namówić na „skrojenie” i „uszycie” nowej kompozycji wonnej, przygotował od razu 10 wersji, numerując je od 1 do 5 i od 20 do 24. Chyba się domyślacie, którą probówkę wybrała panna Chanel – podobno tę (dalszy ciąg legendy), do której laborant niechcący dolał za dużo aldehydów, dzięki czemu wyszło wystarczająco „abstrakcyjnie” i szałowo. Nazwa, jaka była, taka została, bo Coco miała szczęście do tej akurat liczby już od czasów sierocińca, a zresztą premierę zaplanowano na piąty dzień piątego miesiąca roku (5 maja) w paryskim butiku Coco. Mówimy o roku 1921, więc za rok – rocznica.

V wojna światowa

Zapach zrazu się rozchodził w wąskiej dystrybucji, najłatwiej było kupić od samej Mademoiselle, która, kiedy zrozumiała własne szczęście – że oto ma „na stanie” żywą żyłę złota – postanowiła pójść szeroko. Weszła we współpracę biznesową z braćmi Wertheimerami, przedsiębiorcami od Bourjois, biorąc dla siebie 10% w spółce – jako pomysłodawczyni. Gdy N°5 okazał się hitem wszech czasów, zatęskniła za resztą procentów.

Tu mamy mniej chlubną kartę w biografii panny Chanel. Wertheimerowie nie kwapili się z odstępowaniem swoich 70% (20% należało do Théophile’a Badera, założyciela Galeries Lafayette, pierwszej bodaj „galerii handlowej”), lecz byli Żydami, a Hitler antysemitą, i w czasie II wojny światowej ten drugi rozdawał karty. Powiedzmy to i miejmy to z głowy: Coco użyła swoich koneksji z nazistami (kochanek baron von Dincklage), żeby wywłaszczyć Wertheimerów, lecz na szczęście jej nie wyszło, bo ci zaraz przed wojną sprzedali biznes „Aryjczykowi”. Nie oceniajmy jej zbyt surowo, bo gdzie zaczyna się biznes, kończą się przyjaźnie, sentymenty, moralność. Oficjalnie w Europie trwała II wojna światowa, a pod jej powierzchnią – wojna numer 5! Chanel była też szpieginią… Znała się z Churchillem jeszcze z lat 20. i chciała go przekonać do zakończenia wojny na niemieckich warunkach.

Bracia Wertheimer wytwarzali za wojny amerykański N°5, ale nie podróbę, bo robili to rzetelnie, na bazie prawdziwego jaśminu z Grasse, konspiracyjnie przewiezionego przez Atlantyk i opłaconego złotem! Gdy było „po wszystkim”, uczciwie odpalili Coco należne jej 10% utargu. Ostatecznie w latach 50. dogadali się, że Coco zadowoli się 2% zysku ze sprzedaży perfum, plus pokryją jej koszty utrzymania. Jak na złość, mieszkała w Ritzu, najdroższym z drogich hoteli, i tam też umarła (w nim swoją ostatnią kolację zjadła księżna Diana). W tym samym przybytku mieszkała za wojny, z Göringiem za ścianą.

Taka karta z czasów wojny źle wyglądała szczególnie po wojnie i Coco, by uniknąć ogolenia, zbiegła do Szwajcarii, gdzie w Lozannie spędziła osiem lat ze swym niemieckim ukochanym, baronem von Dincklage. Logo, flakon i prostota

Czasem mówi się na pocieszenie, że „liczy się wnętrze”, ale to nie w świecie mody & urody, w którym istnieją wyłącznie pozory. Zapach mógłby pachnieć najwspanialej w świecie, ale byłby niczym bez odpowiedniego opakowania, również w sensie marketingu.

Flakon N°5 dzisiaj jawi się klasycznie, choć na początku zrobił rewolucję. Niefikuśny, niegięty i nieudający kwiatu. I w tym wypadku, jak przy żakiecie i przy garsonce, Coco brała inspirację z estetyki męskiej. Jej ukochany Anglik nosił przy sobie flaszeczkę whisky, której kształt uwieczniła w kształcie flakonu. Buteleczka typu „samo sedno”, niezwracająca uwagi na siebie, tylko na swoją zawartość. To szklane naczynie jest najzwyczajniej zbyt wysokiej klasy, by się popisywać… Podobnie czynią ubiory Chanel. Flakon „Piątki”, wystawiany m.in. w stałej kolekcji nowojorskiej MoMY, mógłby równie dobrze trafić do laboratorium jako sprzęt badawczy, jakiś rodzaj kolby. (Istnieje też wersja „wiadro N°5”, prawie litr ekstraktu, za 27 i pół tysiąca złotych polskich, nie żartuję, no, tylko z tym „wiadrem”). Takie naukowe, nowoczesne skojarzenia bardzo odpowiadały mademoiselle Chanel. Nazwa „Numer Pięć” świetnie pasuje do tej kompozycji, bo jest matematyczna, surowa, jak z archiwum wzięta, a przy tym zawiera pewną tajemnicę, jakby jakiś „piąty żywioł”.

Proszę też zwrócić uwagę na liternictwo – podpis na flakonie. Również szlachetna prostota, prawda? „N°5”, „CHANEL”, „PARIS” zapisane prostym, mocnym bezszeryfem. W 1925 r. Coco Chanel zaprojektowała swoje słynne logo, dwie literki „C” nachodzące na siebie w lustrzanym odbiciu. Inicjał jak w herbie rodowym. Podobnie ma Louis Vuitton, stary Yves Saint-Laurent, Gucci, Fendi, Calvin Klein, Estée Lauder. Logo Chanel z nich wszystkich najdrapieżniejsze, bo kojarzy się z biohazardem, zagrożeniem życia.

Po co marketing, kiedy masz legendę?

Chanel była kreatorką nie tylko mody, nie tylko zapachów, ale też PR-u! Świetnie opanowała marketing szeptany. Zrozumiała coś, do czego my dopiero dorastamy – że żadna krzykliwa reklama tak nie przekona jak podpowiedź przyjaciółki. Damy nie krzyczą. Roztaczała zatem tajemnicę wokół N°5, twierdząc, że już sama nie pamięta, gdzie też to „kupiła” – i radzi pani, by sprowadzić więcej? Generowała popyt, podniecenie, podjarkę. Działała podprogowo, rozpylając zapach przy swym stole w Cannes, żeby się kojarzył z wielkim światem i luksusem. Nie pogardziła chociażby podłogą, bo co to za problem przypadkowo stłuc flakonik, by pachniało w całym sklepie?

„Piątkę” czasem reklamuje się tradycyjnie (Deneuve, Kidman), ale chyba dla zasady. Po co reklama dla żywej legendy? N°5 to są te perfumy, które Marilyn Monroe „ubierała do łóżka” zamiast piżamy. Parę kropel Chanel i „pod spód na się nic nie wdziewam” (Wesele). Zapach to jest kostium, jak twierdzi Marilyn, zapach się ubiera, nosi. Coco miała w sobie na tyle geniuszu, by ubierać kobiety i w ten niewidzialny ubiór. Była kobietą ubierającą kobiety i to ona powiedziała, że kobiety stroją się nie dla mężczyzny, bo on przecież nie doceni, lecz dla koleżanek.

Andy Warhol, który uwiecznił „Piątkę” w serii grafik z lat 80., nosił się w chanelowskim „marynarskim” looku w paski, później podjętym przez Jean-Paula Gaultiera. Coco zdarzał się rozgłos również mniej przyjemny. Jacqueline Kennedy miała na sobie kostium jej projektu tego feralnego dnia…

Zapach kobiety

Jeśli nie masz dzieci albo jesteś egoistą, najlepsze prezenty kupujesz sam sobie. Kto by zresztą mi to kupił? Kto by się odważył? Wręczyć chłopu flaszkę Chanel, lecz nie Égoïste… Dożyłem już tego wieku, że mogę się nie przejmować, co pomyślą inni. Chodzą w maskach, nie poczują.

Z filmików motywacyjnych, coachingów i TED-ów wynika niezbicie, że jak sam czegoś nie zrobisz, nie będzie zrobione. Wkładając w poprzednie zdanie odmienny czasownik, powiemy: jeżeli nie kupisz, nie będzie kupione. Jedno ma się życie, więc warto skorzystać z faktu, że żyjemy na razie po roku 1921. „Powiadam wam: wielu przed wami pragnęło powąchać, czego wy wąchacie, a nie powąchali” (Łk 10,24). Na przykład Proust zmarł w 1922 r., rok po premierze Chanel N°5, a nie ma pewności, czy zaznał tego zapachu, siedząc w swym pokoju w korek. Pierwsze 100 flakonów zrobionych na święta w 1921 r. poszło, jak kalendarz Pirelli dzisiaj, tylko do znajomych królika.

Mówi się, że Piątka zawiera aż 80 składników, ponieważ Mademoiselle pragnęła zerwać z tradycją zapachów sygnaturowych, jednokwiatowych – że na przykład szacowna dama to fiołek, a wyzywająca – róża. W jej wydaniu kobieta już nie jest kwiatem, ale po prostu… kobietą. Nie kobieta kwiat, lecz kobieta bukiet, a w tym wypadku: kobieta ogród. Jej własne słowa: „Kobieta ma pachnieć jak kobieta, nie jak kwiatek”.

W grubym zarysie powiemy, że zapach „Numer Pięć” składa się, w sercu kompozycji, z jaśminu z Grasse w formie absolutnej (dlatego tak drogo), róży stulistnej, irysu, ylang ylang i konwalii. Jedna z częściej podrabianych kompozycji, choć niepodrabialna. Takie zestawienie wygląda staro, staroświecko, babcinie, białe kwiaty plus różyczka, ale chwila, moment! W głowie zapachu mamy aldehydy (obok cytrusków), gwóźdź tego programu.

Aldehydy wioną chemią, choć są substancjami zupełnie naturalnymi. Dzisiaj czujesz je w szamponach, w mydłach, ogólnie w środkach czystości, stąd „mydełkowość” Chanel N°5 (por. Potwory i spółka, zapach „Szalet Numer 5”), zupełnie niezawiniona, nawet pożądana. Coco chciała czegoś, co pachnie czystością i wyszorowaniem. Za jej czasów kurtyzany używały perfum, by zagłuszyć odór ciała, którego na przykład nie miały czasu albo możliwości potraktować wodą pomiędzy jednym a drugim klientem, więc traktowały wodą toaletową. Taki to był szybki prysznic. „Piątka” miała zerwać z takim skojarzeniem, pachnieć schludnością, ale też uwodzić. Kobieta Chanel miała być wytworna i zmysłowa naraz, czyli ani zakonnica, ani ulicznica, tylko wszystko jednocześnie. Zapach à la Chanel miał stanowić mapę ciała: „Tam nałóż perfumy, gdzie chcesz, by cię całowano”. Kiedy się wwąchać w Number Five, czuć też prasowanie, świeże tkaniny złożone równo na półce. Aldehydy pachną „abstrakcyjnie”, tak jak nic innego, wprowadzają nowoczesny filtr na staroświeckie wonie florystyczne. Ciekawostka: formalina to aldehyd.

W bazie Number Five mamy sandał, wetiwer, cywet (wydzielinę z tyłka lisów), paczulę, piżmo (z tyłka piżmowców), cedr, mech dębowy. To, co kupujemy dzisiaj jako: eau de parfum N°5, pochodzi z reformulacji z lat 80.

„Piątka” to w pewnym sensie bardzo prosty zapach – po prostu wielokwiatowy, ale nie barokową, nie rokokową, nie romantyczną kwiatowością, za to nowoczesną, stonowaną, elegancką. „Piątka” nie pachnie żadnym konkretnym akordem; kompozycja jest totalna, wyważona. Coco, zamiast wybrać ten czy inny „kolor” woni, tę czy inną nutę, skorzystała – jak przy strojach – z faktu, że biel to wszystkie barwy tęczy dane w jednym błysku. Wpadła na pomysł, jak zjeść ciastko i mieć ciastko.

Inspiracją przy pisaniu były mi: archiwum »Przekroju«, zwłaszcza artykuły »Coco Chanel – największa krawcowa wszystkich czasów« (1971, nr 6) i »Perfumy wieku« (1997, nr 31); filmy »Coco Chanel« (reż. Christian Duguay, 2008), »Coco avant Chanel« (reż. Anne Fontaine, 2009), »The Return« (reż. Karl Lagerfeld, 2013) i dokumentalny »La guerre du N°5« (reż. Stéphane Benhamou, 2018); ponadto książka »The Secret of Chanel N°5« (pióra Tilar Mazzeo, 2010), 650-stronicowa cegła o jednym zapachu. Dziękuję za pomoc Agnieszce Polańskiej.