Medytacje – 4/2021

Czyta się 3 minuty

Przypływ i odpływ

3. Skup się na swoim oddechu, ciągle myśląc o wodzie. Wyobraź sobie, że każdy wdech to przypływ, a każdy wydech to odpływ. Fale oceanu będą najlepsze, ale jeśli wyobrażasz sobie inną wodę, spróbuj również zobaczyć z wdechem i wydechem przypływ i odpływ.

Twoja wartość

3. Teraz zastanów się chwilę nad tym, w jakim obszarze życia czujesz się niedoceniana/niedoceniany. Wybierz jedną rzecz. Postaraj się być możliwie precyzyjna/precyzyjny, np. czuję się niedoceniana/niedoceniany w pracy – zwłaszcza kiedy dużo rozmawiam z ludźmi i poprawiam tym relacje w firmie, a pozostaje to niezauważone; czuję się niedoceniana/niedoceniany przez moich bliskich, chociaż dbam o nich, gotuję, opiekuję się dziećmi; czuję, że nie jest doceniany mój wkład w utrzymywanie rodziny. Pozwól sobie przez moment poczuć, co powoduje w tobie brak docenienia.

5. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby życie z poczuciem bycia docenioną/docenionym. Jeśli nie ma w twoim otoczeniu wielu osób, które cię doceniają, pamiętaj, że kiedy tylko tego potrzebujesz, możesz sama/sam doceniać się za to, co robisz i kim jesteś.

Wolność decydowania

4. Wybierz jedną z opcji i zwróć uwagę na to, co teraz czujesz. Skup się na ciele. Jak zareagowało na ten wybór? Czy się spięło? Czy jest rozluźnione? Może na twojej twarzy pojawił się uśmiech? A może poczułaś/poczułeś ciężar? Rozpoznaj i nazwij to, co dzieje się z twoim ciałem.