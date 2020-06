Małe wielkie myśli

Czyta się 4 minuty

Bezmiar wszechświata

Thaller pojawiła się niedawno w odcinku internetowego podcastu Meditative Story. Tym, którzy o nim nie słyszeli, wyjaśniam, że jest to seria łącząca prowadzoną przez trenera medytację mindfulness z dobrze opowiedzianą historią czyjejś głębokiej przemiany duchowej. We wspomnianym odcinku Thaller opowiadała o swojej dziecięcej fascynacji nocnym niebem oraz o tym, jak udaje jej się godzić pełnię życia ze świadomością, że wobec ogromu wszechświata nie ma ono znaczenia.

A ze szczątków pozostałych po tej śmierci bierze się wszystko, dosłownie każdy atom, który jest nam potrzebny do życia. Rozrzucając te wyprażone w atomowym piecu pozostałości, galaktyka zyskuje nowe surowce. Nie byłoby mnie tutaj dziś wieczorem bez śmierci milionów gwiazd. Niektóre atomy mojego ciała powstały, dosłownie, sto tysięcy trylionów kilometrów od miejsca, w którym teraz siedzę. Ja też jestem bezkresna. I ciągle żyję. Do głębi mojego istnienia jestem przesiąknięta śmiercią. Niewyobrażalnym ogromem śmierci. Życie i śmierć złączone razem, bliskie jak koszula ciału, płynnie przechodzące jedno w drugie w bezmiarze galaktyki. Oto czym jestem. Oto czym wszyscy jesteśmy”.

„Mimo głębokiego poczucia łączności z wszechświatem, ja także, z moją ograniczoną i niewielką właś­ciwie wiedzą na temat kosmosu, czuję się czasem przytłoczona jego rozmiarem. Jak sobie z tym faktem poradzić? Po prostu przyjąć go do wiadomości. Przy tak ogromnej różnicy skal nie powinniśmy mieć oczekiwań. Wszystko traci na wartości. Wszystko, czym jesteś, było już tutaj od zarania dziejów – i jednocześ­nie wszystko, czym jesteś, zniknie nieodwracalnie w mgnieniu oka.

Taka jest natura wszechświata i nic nie możemy na to poradzić. Znaczymy jednocześnie tak dużo i tak niewiele. To esencja naszego istnienia, stanowiąca o jego równowadze”.

W poszukiwaniu sensu

Filozofia Camusa koncentruje się na ludzkich wysiłkach zmierzających do znalezienia sensu w kompletnie go pozbawionym, obojętnym kos­mosie, który nieumyślnie niweczy nasze wysiłki. Bezkresne niebiosa wcale nie zamierzają powstrzymać nas przed znalezieniem sensu, ale sam ich rozmiar może łatwo doprowadzić nas do wniosku, że nasze usiłowania nie mają żadnego znaczenia. Jeśli świadomość tego nie wywołuje w nas uczucia niepokoju, to chyba nic nie zdoła tego uczynić.