Małe kroki w stronę lepszego świata

Mieszka w jednym z obozów dla uchodźców i w wolnym czasie stara się nie zwariować z nudów. Akurat wyszła na spacer z koleżanką. Będąc w obozie można godzinami obserwować, co się dzieje dookoła. Można pogadać z sąsiadem. Jeśli mieszka się w kontenerze, w którym jest kuchnia, jest czas, żeby coś ugotować. Chwilę posiedzieć bezczynnie. Podejść do biura administracji w swojej sprawie, by usłyszeć po raz kolejny, żeby przyjść w przyszłym tygodniu. Generalnie niewiele się dzieje. W niektórych obozach organizowane są warsztaty czy lekcje angielskiego. Czasem także wyłaniają się liderzy, którzy organizują życie obozowej społeczności. Ciężko jednak być przywódcą, gdy wokół panuje stagnacja napędzana bezsilnością. Niektóre z obozów zlokalizowane są – jak powiedział Mohammad z Afganistanu mieszkający w jednym z nich – „między górami i baranami”. Jeśli już kursuje autobus do miasta, to dostając 75 euro miesięcznie, trzeba dobrze kalkulować, na co wydaje się pieniądze i czy bilet do miasta mieści się w spisie niezbędnych wydatków. Sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy autobus nie zatrzymuje się już na najbliższym przystanku. Dookoła tylko góry, pustkowie, kawałek dalej – kopalnia odkrywkowa. Pochodzący z niej pył nieustająco drapie w gardło.

Czas na miejscu dłuży się niemiłosiernie. Mieszkańcy obozów dla uchodźców żyją w kontenerach lub w namiotach. Czekają na tzw. interview, czyli wywiad będący częścią procedury, w wyniku której mogą otrzymać status uchodźcy. Jest jesień 2020, a pochodząca z Afganistanu Masume na swój musi poczekać do 2022 roku. Do tego czasu co miesiąc dostaje 75 euro i nie może legalnie pracować.

W Salonikach są miejsca, gdzie jest całkiem cicho. W jednym z nich stoją bloki, które zostały porzucone zanim ktoś zdążył w nich ułożyć sobie życie. Obok domy, z których życie uleciało już dawno, straszą pustymi oknami i zardzewiałymi furtkami. Nie dochodzi tutaj gwar miasta, nie dociera powiew wiatru znad morza. Powietrze wydaje się ciężkie. To jednak tylko pozory. Pomiędzy budynkami co chwilę ktoś przechodzi. Ta okolica jest punktem docelowym dla wielu osób zmęczonych długim marszem.

Z naprzeciwka idzie Hiszam, chłopak z Algierii. Do Grecji doszedł piechotą ze Stambułu, do którego przyleciał samolotem. W trakcie wędrówki poznał jeszcze kilka innych osób, teraz wszyscy są dla siebie jak bracia. Hiszam niesie w ręku plastikową reklamówkę, w których znajduje się zestaw startowy: skarpetki, bielizna, mydło, pasta do zębów. Z taką siatką idą jeszcze Saber, Hassan, Nabil i Amin. W Salonikach są tylko na chwilę. Za kilka dni ruszą w dalszą drogę, na północ. Ich celem jest Francja.

Wieczorem ateński plac Victorii – nieduży skwer otoczony kawiarniami – pełen jest ludzi. Skok, zeskok: dzieci zeskakują z murka, okręcają się wokół własnej osi, wskakują ponownie. Dorośli politykują, kłócą się. Ktoś przytula płaczące dziecko. Ktoś wyjaśnia coś w języku dari, jakaś kobieta mruczy pod nosem w paszto. Obok ktoś inny martwym wzrokiem przygląda się tym, którzy rozkładają swoje posłania. Pod drzewami jest nieco więcej cienia, łatwiej będzie zasnąć. Gdy dzieci skończą zabawę, a dorośli zakończą ostatnie spory, niektórzy powiedzą sobie dobranoc, w świetle latarni rozłożą koce i pójdą spać.

Są nimi często uchodźcy, którzy już otrzymali wymarzony tzw. „niebieski stempel”, który poświadcza ich status uchodźcy. Wraz z nim jednak tracą prawo do mieszkania w obozie oraz wsparcie finansowe. W teorii mogliby pójść do pracy, nie jest to jednak proste – w Grecji bezrobocie sięga 17%. Ponadto, żeby dostać pracę trzeba mieć AFM – specjalny numer identyfikacji podatkowej. Żeby go otrzymać, trzeba wskazać stały adres zamieszkania. Błędne koło zatacza tutaj swój krąg: żeby coś wynająć, także trzeba mieć AFM. W konsekwencji, wiele osób prosto z obozu dla uchodźców ląduje na bruku i na własną rękę stara się znaleźć pracę na czarno. Nie mogą wyjechać, bo na wyrobienie paszportu trzeba czekać wiele miesięcy.

Ci wszyscy ludzie powoli stają się niewidzialni. Niby nie znikają, ale przypadkowi przechodnie przechodzą obok nich obojętnie.

2.

Kiedy tylne drzwi busa Echo Library otwierają się na oścież, przy aucie czeka już grupka ludzi. Ktoś przyszedł zapytać o nowości (zwykle ich nie ma), ktoś oddać książki, ktoś chciałby podyskutować o dopiero co przeczytanych powieściach. Mobilna biblioteka Echo Library codziennie podjeżdża do innego obozu, a przez jeden dzień w tygodniu stoi zaparkowana w pobliżu placu Victorii. Czytelnicy wiedzą, o której godzinie pojawi się koło bramy wejściowej obozu, wiedzą też że jeśli zapomną oddać książkę, to do drzwi ich konteneru lub namiotu zapuka Keira, jedna z koordynatorek Echo Library z prośbą o zwrot. Książki to cenne dobro – mimo że nie przyspieszą terminu interview, to jednak pozwolą oderwać się od codziennej frustracji. Wewnątrz niewielkiego busa mieści się bogaty świat. Książki dostępne są w 9 językach m.in. po arabsku, persku, urdu, w paszto. Jest także wiele książek po francusku, angielsku i niemiecku. Można wypożyczyć czasopisma, podręczniki do nauki języków i książki dla dzieci. Oraz wziąć udział w różnych aktywnościach opartych o czytelnictwo, zgłębiać wspólnie baśniowe światy i historie przypominające o tym, że szczęśliwe zakończenia faktycznie się zdarzają.

Najpopularniejsze książki? Klasyki, takie tomiki wierszy Hafeza. Pyta o niego każdy, kto mówi po persku. Wzięciem cieszą się też proste książki po angielsku, niemiecku i grecku, zwłaszcza te dla dorosłych, którzy chcą czytać dobrą literaturę i jednocześnie uczyć się języka. „Czasem organizujemy też książkowe spotkania dyskusyjne. Sporo też wychodzi takich nieformalnych rozmów i spotkań właśnie w trakcie kiedy ludzie przychodzą wypożyczyć książki” – wyjaśnia Keira w momencie, kiedy pod busa przychodzi grupa nastolatków z Afganistanu. „Większość osób to stali bywalcy. Mamy kilka stałych młodych czytelniczek, które przeczytały już chyba wszystko co mamy po persku i za każdym razem pytają nas, czy mamy coś nowego. A my nie mamy, bo nie tak prosto znaleźć książki po persku w Grecji” – dodaje. A książki nawet w tak niepopularnych w Europie językach w wielu domach kurzą się na półkach w mieszkaniach absolwentów filologii orientalnych.

3.

Mama Rosa to kobieta z charakterem. Wszyscy ją tu znają. Charyzmatyczna, uśmiechnięta, potrafi zakończyć konflikty, organizuje pracę wolontariuszy. Pomaga jej Justyna oraz Hope – to jej prawdziwe imię i jej rodzice nie mogli w tej kwestii chyba wybrać lepiej. Wszystkie wspólnie prowadzą Wave Thessaloniki.

Pomieszczenie, w którym znajduje się kwatera główna Wave jest dosyć spore. W środku w pudłach stoją przygotowane i opisane rzeczy, które trafią w końcu do odpowiednich rąk. Buty, szampony, skarpetki. Jest też coś na kształt kuchni, brakuje tylko samej kuchenki. „W tygodniu idziemy na targ, żeby zebrać to co zostało po całym dniu i czego sprzedawcy nie sprzedali, a zostawili do wywiezienia przy śmietniku. Wydajemy pieniądze jedynie na suche produkty, na olej i na gaz” – wyjaśnia Hope. Środki na te potrzeby mają z prywatnie wpłacanych im darowizn.