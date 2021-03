Czyta się 3 minuty

Zazwyczaj król (sporadycznie królowa) stał nie tylko na straży porządku społecznego, ale też kosmicznego. Przykładowo: od egipskiego faraona zależał bieg gwiazd; to, czy Nil wyleje; czy będą dobre plony; czy społeczeństwo uniknie głodu i nieszczęścia itd. Władza sakralna i świecka zlewały się w tej jednej postaci i obciążały ją ogromną odpowiedzialnością, skoro bieg światowych wydarzeń był ściśle związany z jej osobowością i działaniami.

Jeśli życie i działanie króla było tak ważne, społeczeństwo musiało poniekąd je regulować, by zapobiec katastrofie. To prowadziło do sytuacji z dzisiejszego punktu widzenia absurdalnych, a z punktu widzenia władcy – właściwie przerażających.