Psychozabawa – Jak chciałbyś się przebrać i o czym to świadczy?

Niewiasty:

4. JAPONKA. Prowadzisz życie bardzo pracowite: czujesz się nieco zagubiona i zdezorientowana. Marzysz o życiu cichym i spokojnym, nudzi cię polityka i sprawy społeczne. Masz zupełnie inne poglądy na temat roli i szczęścia kobiety, niż twoje otoczenie. Chciałabyś zajmować się tym, co otoczenie uważa za „głupstwa”. Interesuje cię sztuka, dom, miłe drobiazgi. Lubisz i umiesz marzyć, chronisz się w siebie, we własne rozrywki.

9. AMAZONKA. Sądzisz, że twoje życie jest jałowe i monotonne. Chciałabyś podróżować, „zmienić skórę”. Dajesz się powodować autorytetom, ludziom stanowczym i bezwzględnym. Drażni cię to, nie chcesz być bierną, ale twój bunt szybko wygasa. Chciałabyś pokazać, do czego jesteś zdolna. Ludziom wydaje się, że brak ci charakteru, indywidualności. Tak nie jest. W marzeniach, w nagłych wybuchach, okazujesz się inną, niż sądzą ludzie.

10. MARKIZA. Twoje codzienne życie roi się od trosk i kłopotów, zwłaszcza drobnych. Pokonujesz je z trudnością. Chciałabyś prowadzić swobodniejsze życie, móc bawić się lub zajmować sztuką, literaturą. Chciałabyś także, by ludzie zwracali na ciebie uwagę; gniewa cię to, że jesteś zamknięta w sobie, nie wierzysz w swoją urodę czy wdzięk. Nie masz odwagi rzucić się w życie towarzyskie; marzysz jednak o tym, by „błyszczeć”, interesować.

11. SUBRETKA . Uważasz, że prowadzisz życie zbyt „światowe”, sztuczne, życie „na pokaz”. Wolałabyś znaleźć się w cieniu, być skromniejszą, bardziej wyrozumiałą. Drażni cię twoja własna stanowczość i autorytatywność. Nie masz jednak zaufania do innych i lubisz sama wszystkiego dopilnować. Jesteś kobietą „z charakterem”; ale to ci właśnie dokucza. Chciałabyś być spokojną, dyskretną. Marzysz o roli „szarej eminencji”.

13. DAMA Z LAT 1900. Masz za wiele poważnych zajęć i trosk; rodzinnych, zawodowych, społecznych. Żyjesz w dużym napięciu. Męczy cię to i uważasz, że postęp przyniósł więcej kłopotów, niż korzyści. Chciałabyś być swobodniejsza, weselsza, beztroska, bardziej „kobieca” — nawet za cenę pewnej powierzchowności. Masz pretensje do siebie, że nie umiesz wykorzystać swych naturalnych atutów. Jednak twoja „sztywność” bierze na ogół górę.

Mężczyźni:

1. MANDARYN. Żyjesz w stałym napięciu: musisz ciągle podejmować decyzje, szybko wypełniać polecenia. Twój zawód wymaga jasności myślenia, rygoru, jednoznaczności, masz być szybki, sprawny i dobrze poinformowany. Tymczasem twoja natura skłania cię do ostrożności, dyskrecji i wątpliwości. Odczuwasz rozdźwięk między swymi zajęciami a swymi zamiłowaniami; sztuką, nauką, lekturą. Drażni cię to i wprowadza w zły humor.

8. PAN Z ROKU 1900 . Twoja sytuacja wydaje ci się niewesoła. Z uwagą i uporem walczysz z trudnościami, to osobistymi, to zawodowymi. Przyjemności życia, tak kuszące, uważasz za nieosiągalne, przynajmniej chwilowo. Sądzisz, że masz pecha, że życie jakie prowadzisz, niewiele jest tymczasem warte. Lubisz rzeczy piękne, stroje, kwiaty i kobiety; nie znosisz tłumu, hałasu, nieporządku, ekscentryczności.

10. APACZ. Z pozornym szacunkiem ulegasz społecznym konwencjom i autorytetom. Godzisz się na to, co „przyzwoite”, co „rozsądne”. Ale po cichu gromadzi się w tobie niechęć i twoje odruchy buntu zdumiewają czasem otoczenie. Sądzisz wtedy, że najwyższy czas zerwać z uporządkowanym życiem i prowadzić się tak, jak miałbyś ochotę. Masz mało zaufania do samego siebie. Chciałbyś zmienić się, przełamać swe wewnętrzne opory.