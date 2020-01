Horoskop chiński – Szczur

Czyta się 6 minut

Aby dobrze zrozumieć wywodzącą się z chińskiej mitologii i folkloru symbolikę niektórych znaków zwierząt tamtejszego zodiaku, musimy porzucić nasze europejskie wyobrażenia i przesądy. Szczur, który, podobnie jak Wąż i Świnia, nie wywołuje w nas najsympatyczniejszych skojarzeń, uchodzi za jeden z najbardziej pociągających znaków astrologii chińskiej i zajmuje w niej uprzywilejowane pierwsze miejsce. Mieszkańcy wielu krajów Wschodu wierzą, że symbolizuje on bogactwo i pomyślność oraz że przynosi szczęście swemu otoczeniu, a do podstawowych cech ludzi urodzonych w latach Szczura zaliczają: inteligencję, przezorność, skłonność do oportunizmu oraz ogromny dar przekonywania. W niektórych źródłach znaleźć można nieco odmienną od powszechnie przytaczanej wersję legendy o powstaniu chińskiego zodiaku. Szczur miał stawić się pierwszy przed obliczem Buddy nie sam, lecz jednocześnie z Bawołem. Ten jednak, nieczuły na honory, nie opierał się długo namowom i wdziękowi Szczura i ustąpił mu pierwszego miejsca. I odtąd, co 12 lat, właśnie rok Szczura otwiera nowy cykl wschodniego zodiaku.

Przy pierwszym kontakcie ludzie tego znaku sprawiają wrażenie bezpośrednich i zrównoważonych. Rzadko zdarza się, by nie wywarli na otoczeniu korzystnego wrażenia. Szczury lubią i potrafią pokazywać się z dobrej strony. Zwracają na siebie uwagę uprzejmością, strojem, eleganckimi manierami. Z ogromną łatwością dostosowują swoje zachowanie do wymogów sytuacji Czują się równie swobodnie w wytwornym salonie, co w barze o nie najlepszej reputacji.

W gruncie rzeczy jednak Szczury nie są ani tak spontaniczne, ani zrównoważone, jakby mogło to sugerować pierwsze wrażenie. Powodzenie w kontaktach towarzyskich jest dla nich swoistym „środkiem na uspokojenie”. Łodzie tego znaku muszą czuć, że są lubiani, że się podobają, że wywierają wrażenie, nie tylko dlatego, że to schlebia Ich próżności. Daje im to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości.

Ponadto we wszystkim, co robią, Szczury szukają jeśli nie bezpośrednich korzyści, to przynajmniej „widoków” na korzyści w przyszłości. Inaczej mówiąc, omijają puste „spichlerze”. Rzadko zdarza się, by Szczur podjął z kimś współpracę, czy obdarzył uczuciem, jeśli nie ma przekonania, że ten związek, choćby w najmniejszym stopniu mu się opłaci. Oczywiście, nie on jeden stosuje dewizę „coś za coś”. Od innych różni się jednak tym, że z wyjątkiem wielkiej namiętności nic nie jest w stanie skłonić go do odstąpienia od tej zasady. Przyczyną tego „nastawienia” na zysk lub inne korzyści jest głęboko zakodowany w jego naturze niepokój o jutro. Legendy wszystkich narodów świata przypisują Szczurom skłonność do gromadzenia i robienia zapasów, by miały co jeść, gdy nadejdą chude lata. Szczur nie znosi bowiem żadnych ograniczeń i nie lubi sobie niczego odmawiać ani skąpić. Nawet w najlepszej sytuacji materialnej nie opuszcza go widmo niedostatku, który z niewiadomych przyczyn mógłby jutro dotknąć jego samego albo jego bliskich. W głębi duszy Szczur nieustannie, na własny użytek, dokonuje przeglądu swego stanu posiadania i swoich znajomości

Z faktu, że przeciętny Szczur jest człowiekiem towarzyskim, nie należy wyciągać wniosku, że zalicza się do ludzi łatwych we współżyciu. W tej dziedzinie bez żalu odstępuje palmę pierwszeństwa ugodowej Śwince. Współpraca z nim bywa czasem bardzo uciążliwa dla otoczenia. Szczur jest z natury indywidualistą, bardzo ceni sobie niezależność i wolność. Praca w grupie jest możliwa tylko pod warunkiem, że wszyscy od niego zależą, a i wtedy jego skłonność do narzekań i niezadowolenia potrafi zatruć im życie.

Znakomity aktor amerykański, Marlon Brando, jest Szczurem z 1924 r. Podziwiany i uwielbiany przez publiczność, ceniony jako aktor, choć już dużo mniej jako współpracownik, gdyż na planie nie odznacza sic podobno skłonnością do kompromisu. W pewnym okresie swego życia bardzo aktywnie włączył się do ruchu na rzecz obrony praw Indian Ameryki Północnej. Poświęcił się tej sprawie do tego stopnia. że odmówił przyjęcia Oscara, by uświadomić społeczeństwu potrzebę uregulowania tego problemu i udowodnić jak bardzo poważnie traktuje swą działalność. Ludzie tego znaku lubią czuć, że to, co robią, ma konkretne zastosowanie w życiu i jest komuś potrzebne. Wielu z nich ma zacięcie społecznikowskie i bez względu na wykonywany zawód spotkać Ich można w „komitetach do walki z walką o...” i przeróżnych akcjach „na rzecz”.

Szczur, który obdarzy kogoś zaufaniem czy przyjaźnią, nie będzie robił z tego tajemnicy, a jego uczynność i lojalność przekroczą wszelkie oczekiwania. Bez względu na pozycję życiową i stanowisko żadna praca nie wydaje mu się poniżająca, żadna przysługa zbyt błaha, jeśli prosi o nią przyjaciel. Gdy komuś z jego rodziny lub „klanu” stanie się krzywda, czy to w sensie fizycznym, czy psychicznym, Szczur zrobi wszystko, aby mu pomóc. Lecz jeśli któryś z jego nielicznych wybrańców zawiedzie go lub oszuka, potrafi mścić się, nie bacząc na dawną zażyłość. Szczur nie znosi kpin i lekceważenia swojej osoby. Oszukiwany, zarówno w interesach, jak i w miłości, jest bezlitosny.

Dla ludzi tego znaku miłość znaczy namiętność. Związki „letnie” zupełnie ich nie interesują. Szukają romantyzmu, wielkich i gorących uczuć. Przy czym zakochany Szczur nie tylko sam przeżywa wielkie namiętności, ale oczekuje, że obiekt jego zainteresowania odwzajemni się równie intensywnym uczuciem. Jeśli czuje się kochany — zachowuje wierność.

Każdy, kto ma Szczura w swym najbliższym otoczeniu, musi się przygotować na to, że przyjdzie mu spędzić wiele nocy na dyskusjach o przeróżnych strategiach, sprawach i układach, których przeglądu Szczur musi koniecznie dokonać przed zaśnięciem.

Dla większości ludzi urodzonych w roku Szczura życie jest niczym innym jak nieco dłuższą partią szachów. Każde ich posunięcie jest celowe i starannie obmyślane. Otoczenie często oskarża ich o nieprzestrzeganie reguł gry, o to, że starają się wszelkimi sposobami usunąć to, co przeszkadza im zająć upatrzone pozycje. Chińczycy u wszystkich cech Szczura najwyżej cenią uczciwość. Bowiem ludzie tego znaku zawsze grają fair i mają wielki szacunek dla sprawiedliwości tyle tylko, że zasady ustalają sami.

Na imponująco długiej liście sławnych Szczurów znajdziemy:

Matę Hari, Lukrecję Borgię, Galileusza, Shakespeare'a, Racine’a, George Sand, Tołstoja, Ibsena, Jacquesa Preveta, Saint-Exupéry’ego, Emilo Zolę, Trumana Capote’a, Mozarta, Johanna Straussa, Haydna, Czajkowskiego, Claude’a Moneta, Toulouse-Lautreca, Rodina, Adenauera, Raymonda Barre’a, Jimmi Cartera, Richarda Nizona, Agnieszkę Holland, Irenę Kwiatkowską, Jana Brzechwę, Adama Hanuszkiewicza, Andrzeja Łapickiego, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Zygmunta Koniecznego, Kazimierza Dejmka, Mirosława Żuławskiego, obecnego redaktora naczelnego P. i wielu innych.

Kobieta Szczur

to połączenie femme fatale z kobietą interesu. Obydwie role są dla niej równie ważne i dlatego bezustannie stara się uchować te dwie strony swojej osobowości. Lubi stan małżeński. Rzadko zdarza się, by jakiś flirt lub romans zajął aą na dłużej. Potrzebuje raczej męża niż przypadkowego towarzysza czy kochanka. Nie przerażają jej ani niezgodność charakterów, ani kłótnie, ani sceny małżeńskie. Jej zdaniem — stanowi to część gry. W każdej dziedzinie życia najważniejsze jest dla niej poczucie bezpieczeństwa. Należy do kobiet, które robią zapasy, kupują sobie i rodzinie ubrania na wyrost i zawsze są przygotowane na czarną godzinę. Kobieta Szczur doskonałe wie, jak powinien wyglądać jej książę a bajki i choć angażuje się bardzo w małżeństwo, nie zawsze potrafi akceptować mężczyznę takim, jakim jest.

Mężczyzna Szczur

jest zazwyczaj dobrego zdania o samym sobie. Nie dopuszcza myśli, że mógłby się mylić lub być egoistą. To świat jest okropny, ludzie nic nie warci, w życiu spotyka nas zbyt wiele obowiązków, a zbyt mało wdzięczności ze strony tych, których kochamy. W głębi duszy Szczur jest przekonany, że życie prześladuje go od momentu urodzenia i że nikt go nie rozumie. Bez względu na to, czy chodzi o zdobycie uczucia, czy też pieniędzy, mężczyzna Szczur nigdy nic porzuca gry. Zaangażowany w jakąż historię miłosną lub przedsięwzięcie nie spocznie, póki nic osiągnie celu. Potrafi przystąpić do interesu, któremu grozi bankructwo, natychmiast chwycić za ster i w krótkim czasie uruchomić wszystko na nowo. Dostrzega błyskawicznie możliwości obejścia przepisów, przewiduje przeszkody, unika złych interesów z elegancją i bez wysiłku.