Horoskop chiński – Bawół

Bawoły są przede wszystkim: pracowite, metodyczne, dokładne, zrównoważone, koleżeńskie, dumne, godne zaufania, zdolne do poświęceń, silne, wytrwałe, odporne na cierpienie.

Czyta się 6 minut

Ale mogą być również: niemrawe, wolnomyślące, uparte, autorytatywne, mściwe, zazdrosne i konserwatywne. Niechętnie przyjmują zmiany i nie zawsze potrafią przegrywać.

Dla Chińczyków Bawół — to uosobienie stateczności i wytrwałości. Nawet największe trudności nie są w stanie załamać człowieka urodzonego w roku Bawołu. Będzie wzdychał, narzekał na próżność gatunku ludzkiego i swoje ciężkie życie, ale nie podda się i nie zniechęci. To człowiek, na którym można polegać.

Bawół nie robi niczego po amatorsku. Nie należy do ludzi, którzy robią dziesięć rzeczy naraz, a żadnej dobrze i do końca. Zdobycie pieniędzy, zawodu, przyjaciół, którzy wspieraliby go i których on wspierałby w walce z przeciwnościami losu nie stanowi dla Bawołu żadnego problemu. Człowiek urodzony w roku Bawołu działa i osiąga cel. Nie działa pochopnie i decyzje podejmuje po głębokim namyśle. Może wydawać się czasami powolny, a nawet niemrawy, ale jest to zazwyczaj człowiek zdolny pokierować swoim losem i losem swojego otoczenia.

Lista współczesnych sław urodzonych w roku Bawołu jest doprawdy imponująca, i co ciekawe — figurują na niej prawie sami mężczyźni. Znajdziemy na niej: Charlie Chaplina, Gary Coopera, Walta Disneya, Burta Lancastera, Alberta Camusa, Richarda Burtona, Arta Buchwalda, Dustina Hoffmana, Roberta Redforda, Jacka Nicholsona, Jane Fondę, Erica Segala.

Życiorysy wspomnianych tu osób pozwalają bardzo łatwo wyrobić sobie wyobrażenie o charakterze i sposobie postępowania ludzi urodzonych w roku Bawołu. Nie należą oni do tych, którzy liczą na łut szczęścia lub na uśmiech losu. Sukces i sława nie przychodzą w ich życiu z dnia na dzień i nie spadają z nieba. Bawoły zarabiają na reputację swoją wytrwałością, a przede wszystkim pracą. Dobrze wykonaną, inteligentną, przemyślaną, taką, która wzbogaca nie tylko ich kieszeń, ale i umysł. Kiedy utalentowany Bawół postanawia czegoś dokonać, to zapomina o istnieniu słowa „niemożliwe”. Kiedy postawi sobie jakiś cel, osiąga go lub umiera po drodze do celu. Nie znaczy to jednak, że Bawół, ta opoka stabilności, nie bywa w życiu zmęczony, zagubiony, że nie zdarzają mu się momenty zwątpienia. Pod tym względem nie różni się od innych. Po prostu rodzi się z większą niż inni dozą cierpliwości i odporności na cierpienie i trudy. Niepowodzenia, które przygnębiłyby Tygrysa, który jest: równie silnym znakiem, choć mającym o wiele więcej wyobraźni, czy też Konia przewyższającego go motywacją, bynajmniej nie zniechęcają Bawołu. Walka i przeciwności losu — to jego żywioł. Im większe trudności, tym lepiej. To tylko woda na jego młyn.

Bawoły sprawiają często wrażenie ludzi z dystansem, co nie ułatwia pierwszych kontaktów. Ale w gruncie rzeczy, osobie, która okaże się godna jego pomocy i uczucia, Bawół jest gotów oddać ostatnią koszulę. Jest niezwykle lojalny i chętnie wspiera potrzebujących, pod warunkiem, że są rzeczywiście w potrzebie.

Z natury pełen dobrych intencji i zaufania do ludzi, „nabrany” lub oszukany — nieprędko zaufa po raz drugi. Nieprędko też zapomni.

Bawoły należą do ludzi pamiętliwych i nie mają zwyczaju wybaczania podobnych „afrontów”.

Ze względu na swoje poważne podejście do pracy są cenionymi pracownikami. Wykazują często ogromne zdolności w dziedzinach wymagających koncentracji i wrażliwości na szczegół. Mają ogromny dar słowa i lubią popisywać się swoją elokwencją. W życiu prywatnym bywają jednak często nierozumiane. Życie we dwoje nie musi, ich zdaniem, opierać się na romantycznej namiętności. Bawół inwestuje swoje uczucia nie tyle w małżeństwo, co w rodzinę. Obowiązki rodzicielskie wprowadzają trwały element uczucia w jego życie. Często tak jest zaabsorbowany wychowaniem dzieci, że zapomina o współmałżonku. Zawsze i wszędzie — obowiązek na pierwszym miejscu. Bawoły są zazwyczaj bardzo wymagające wobec dzieci, ale też niewielu jest rodziców, którzy otaczaliby je taką miłością i czułością, i byliby zdolni tyle dla nich poświęcić.

Mimo iż pełne dobrych intencji, Bawoły oskarżane są często przez otoczenie o brak tolerancji, skupione na konkrecie, na samej istocie, esencji życia, mają kłopoty ze zrozumieniem i akceptowaniem tych, których stosunek do życia jest nieco mniej poważny, poglądy mniej tradycyjne i którym natura poskąpiła wytrwałości. Niezdecydowanie, zwątpienie, niefrasobliwy stosunek do życia, ekstrawagancje — to coś, czego Bawół nie tylko nie potrafi zrozumieć, ale na co po prostu nie ma czasu.

Dumny ze swej siły i wytrwałości, wobec przeciwników stosuje jedną z dwóch metod: walkę do upadłego lub całkowite lekceważenie ich istnienia. A najlepszym przykładem charakteru wytrwałego Bawołu niech będzie postać najsłynniejszego z ludzi urodzonych w tym znaku — Napoleona Bonaparte.

Kobieta Bawół

W grancie rzeczy nie potrzebuje męskiego wsparcia. Poradzi sobie i tak bez czułości, bez ramienia, na którym mogłaby się wypłakać i do którego mogłaby się przytulić. Najchętniej zostałaby w domu i rządziła światem zza kulis. Jej prawdziwym królestwem jest dom i rodzina. U siebie rządzi i rozkazuje, poza domem, w „wielkim świecie” czuje się mniej pewnie. W towarzystwie wydaje się często chłodniejsza i bardziej nieprzystępna, niż jest w rzeczywistości, w ten sposób bowiem nadrabia brak pewności siebie. Kobieta Bawół — to „sól ziemi”, uosobienie kobiety-matki, ciepłej i troskliwej opiekunki, strażniczki ogniska domowego. Jej wdzięk i kobiecość służą spełnieniu tego odwiecznego powołania kobiety.

Wśród Bawołów, które osiągają w życiu sławę i sukcesu nie ma jednak wielu kobiet. Nie oznacza jednak, że są one pozbawione inteligencji czy zdolności. Nie chodzi również o to, że karierę zawodową trudno jest pogodzić z życiem rodzinnym. Przecież film w niczym nie przeszkodził pięknej Jane Fondzie być przykładną matką i żoną. Dzieje się tak dlatego, że kobieta Bawół nie w karierze zawodowej szuka szczęścia, jakby podświadomie wiedziała, że nie stamtąd będzie czerpała prawdziwą siłę i satysfakcję.

Kobieta z tego znaku jest zazwyczaj przykładem małżeńskiej wierności. Bo uczucie — to dla niej obowiązek. Wymaga od siebie tego samego, czego oczekuje od innych i nie znosi uchybiania obowiązkom. Jest wrażliwa na nieszczęście i cierpienie. Najmniejszy przejaw ludzkiej głupoty czy okrucieństwa, wszystkie większe i mniejsze przykrości, które przynosi nam życie, ranią głęboko jej czułe i czyste serce. Zasługuje na wszystko co najlepsze w życiu, bo sama ma dla innych wiele ciepła i dobroci.

Mężczyzna Bawół

Obdarzony wrodzoną umiejętnością dowodzenia innymi, marzy o tym, żeby się nią wykazać. Jest nieszczęśliwy w roli podwładnego. Z roli szefa sam wywiązuje się bez zarzutu, lecz praca pod jego rozkazami bywa czasami trudna. Wydaje je tonem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że praca to nie zabawa, a czas — to pieniądz. Nie znaczy to wcale, że szef Bawół jest niemiły. Nie. Jest po prostu stanowczy i nazywa rzeczy po imieniu. Niełatwo jest go wyprowadzić z równowagi. Prawie we wszystkich okolicznościach zachowuje stoicki spokój i przysłowiową angielską „flegmę”.

O ile Bawoły są zazwyczaj cenione w życiu zawodowym i towarzyskim, o tyle w innych dziedzinach życia miewają często problemy. Bardzo zaangażowane i dające z siebie wszystko w pracy, zaniedbują swoje życie prywatne. Często same cierpią z tego powodu. Ale, cóż, obowiązki przede wszystkim. Poza tym większości kobiet trudno jest zrozumieć, dlaczego mężczyzna, który zapewnia o swym uczuciu, nie zachowuje się wobec niej jak Romeo wobec Julii. Mężczyzna Bawół może być dumny ze swej żony i bardzo ją kochać, być świetnym ojcem dla swoich dzieci, ale w gruncie rzeczy nie odczuwa potrzeby, by się nim zajmowano czy pocieszano go w trudnych chwilach. To samotnik. Z żoną czy bez żony, z rodziną czy bez rodziny i tak dopnie celu. Mimo iż rodzina odgrywa w jego życiu bardzo ważną rolę. Jest on wystarczająco silny, by się bez niej obejść. Mimo iż ceni chwile spędzone w wygodnym fotelu przy kominku, na łonie rodziny, jeśli przyjdzie mu pędzić je samotnie w ponurym hotelowym pokoju, będzie mu z pewnością mniej przyjemnie, ale przecież świata to nie zmieni. Mężczyzna Bawół — to realista i samotnik, który prędzej czy później i tak znajdzie swoje miejsce w życiu.

Oprócz wymienionych nazwisk na liście sławnych Bawołów znajdują się między innymi: Henryk IV, Ryszard Lwic Serce, Nehru, Dante, Jan Sebastian Bach, Rubens, André Malraux, Robert Kennedy, Mira Zimińska-Sygietyńska, Urszula Trawińska-Moroz, kardynał Stefan Wyszyński, Mieczysław Fogg, Jan Świderski, Aleksander Bardini, Wiktor Zin, Jerzy Wasowski, Artur Sandauer, Jan Pietrzak, Jerzy Bińczycki.

Opracowała: Krystyna Rutkowska

Tekst pochodzi z numeru nr 2240/1988 r. (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum.

