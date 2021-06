Ele mele dudki... antologia wyliczanek

Popularne Czytaj Akceptujesz czy zmieniasz? Społeczeństwo Czytaj Szczęśliwi minimaliści Społeczeństwo Czytaj Jak pohamować materialistyczne zapędy? Społeczeństwo Czytaj Humor zeszytów szkolnych polskich i francuskich Społeczeństwo Czytaj Jestem Palestyńczykiem z wyboru – rozmowa z Iljasem Churim Społeczeństwo Reklama

Każda zabawa, czy to w parku, czy na podwórku pod trzepakiem, musi się w jakiś sposób zacząć. A już od pierwszych dzieci pierwszych rodziców, czyli od czasów Raju wiadomo, że najlepszym sposobem na zaczęcie zabawy jest — wyliczanka.

Czyta się 7 minut

Każde dziecko zna jedną lub dwie wyliczanki, wyjątkowo zdolne znają trzy, a jednostki genialne popisują się nawet znajomością czterech wyliczanek. Wiemy jednak z własnego doświadczenia, że takich jednostek jest mało. Dlatego „Przekrój” postanowił przyjść z pomocą wszystkim polskim dzieciom i opublikować po raz pierwszy większą porcję POLSKICH WYLICZANEK. Wyliczanki pochodzą z „Przekrojowych” archiwów jeszcze z czasów jego dzieciństwa. Każde z Was będzie mogło sobie teraz wybrać te wyliczanki, które najbardziej mu przypadną do gustu, nauczyć się ich na pamięć i potem imponować w parku albo pod trzepakiem. Życzymy przyjemnej zabawy!

*

Ele mele dudki,

Gospodarz malutki,

Gospodyni garbata,

A ich córka smarkata.

Raz, dwa, trzy,

Wychodź ty.

*

Entliczek pętliczek,

Czerwony stoliczek,

Na kogo wypadnie

Na tego bęc!

*

Trąf, trąf, misia, bela,

Misia, Kasia, Kąfacela,

Misia A, Misia B,

Misia, Kasia, ką-fa-ce!

*

Spadły buty z kołka

Zabiły matołka.

Matołkowi dzwonią

A mnie teraz gonią

Złapali mnie w mieście,

Nasypali dwieście.

Odchodź ty,

Jak nie ty,

No to ty.

*

Leżą na stole

Dwa duże mole.

Obok tych moli

Sera do woli,

A dalej jeszcze

Są duże leszcze.

Jak to wszystko zjesz

Połóż się i leż.

*

Romciu, Tomciu

Gdzieżeś był?

Na weselu wódkę pił.

Przepił konia, przepił wóz

Na patelni babę wiózł.

*

Umna, dumna

Trajpera, kupera

Sajla, pajla

mendra, cendra

Nóżka, puszka

Cerbes, kuszka

Zendek, kendek

Czerba, czok.

*

Alleluja

Umarł wuja

Pochowali

Nie śpiewali

Raz, dwa, trzy

Wychodź ty!

*

Edum, dedum, didum, dala.

Ecum, cecum, cicum, cala.

Edum, dedum, chołki, połki

Idź do szewca strugać kołki.

*

Poszła baba do piwnicy

Napisała na tablicy

Przyszedł dziad

Babę zjadł

Baba fikła

A dziad spadł.

*

Siedzi zajączek na łące

Liczy pieniądze w skarbonce

Raz, dwa, trzy

Wychodź ty.

*

Jedzie pociąg do Krakowa,

Wyleciała z niego krowa.

Inne krowy pozostały

I na tamtą plotkowały.

A ten pastuch, dobry pan,

Wszystkim krowom siana dał.

Tak jechały i jechały,

Dobre sianko pojadały.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Pozostaje żony zięć.

*

Eci, peci

Słońce świeci

Czarownica masło kleci

Ukleciła

Postawiła

Przyszła świnia wywaliła

Raz, dwa, trzy

Gonisz ty.

*

Karolina Kaczkowska

Księżniczka krakowska

Kazała Karolowi Kotkowi

Karego konia kuć.

Karol kupił Karolinie

Koraliki koloru czerwonego, bęc.

*

Siedzi dudek na kościele

Robi wino na wesele.

Co wyrobi to przepije

Przyjdzie do dom żonę bije,

Żona płacze lamentuje,

A on sobie podskakuje.

*

Pękła bomba, wyszła para

Naskarżyli na Tatara.

Przyszedł Tatar, co takiego

Pełno Turków koło niego.

Pierwszego zalała benzyna.

Drugiego przytłukła drabina,

A ten trzeci co pozostał

Ten cebulą w gębę dostał.

*

Motyka, pałka, dwa kije

Kto się nie schowa

Ten kryje.

*

Ele mele uno tres

Magdalenie zdechł raz pies.

Uno muno raz, dwa, trzy

I Felkowi zdechły psy,

Co to będzie, co to będzie,

Mnie też zdechły dwa łabędzie.

Do cmentarza cztery mile,

A tu znowu zdechły gile.

Uno muno raz, dwa, trzy,

Chcesz się gonić —

Wychodź ty!

*

Kipi kasza, kipi groch,

Lepsza kasza niźli groch,

Bo od grochu boli brzuch,

A od kaszy będziesz zdrów.

*

Siekiera, motyka, dwa kije,

Kto się nie schowa, ten kryje.

Dwa barany, trzy barany,

Kto się nie schowa, zaklepany.

*

Siedzi baba na cmentarzu

Trzyma nogi w kałamarzu.

Przyszedł duch,

Babę w brzuch

Baba fik,

A duch znikł.

*

Król Sobieski

Miał trzy pieski.

Żółty, biały

I niebieski.

Raz, dwa, trzy

Wychodź ty.

*

Jeden diabeł rogaty

Kupił sobie armaty,

Robił nimi wielki huk,

Kto wychodzi tego stuk!

*

Edydy, medydy, cycymer,

Afel, bafel, dominer,

Al zgot wryna wrot

Aja baja tyka myka wunt.

*

Ele, mele

Cukru wiele.

Cztery funty,

Arkusz piąty,

Panieneczka szósta.

Chrust, chrust,

Pojedziemy na odpust,

A z odpustu na dziedziniec

Upleciemy pani wieniec.

Jak się wieniec zaczerwieni

Nasza pani się ożeni.

*

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć,

Gdzie jest mój kochany zięć.

Czy w Berlinie, czy w Szczecinie

On tam pewnie nie zaginie!

*

Siedzi baba na ratuszu

Miele kawę w kapeluszu

Przyszedł dziad

Babę zjadł

Baba psikła

A dziad spadł.

*

Na wysokiej górze

Rosło drzewo duże.

Nazywało się

Apli papli biten blau.

A kto tego nie wypowie

Ten nie będzie grał.

*

Rąbał, rąbał siekiereczką

Narąbał szesnaście.

Jeśli państwo

Nie wierzycie,

Porachować każcie.

*

Ancki, ewancki, gorzki pląs,

Ede lipski ele mąs.

Yki byki gramatyki

Klekaty nos.

*

Siedzi sowa na kominie,

Czyta książkę po łacinie:

Agda pagda cug da me,

Abel fabel domine,

Ikie pikie gromaczikie

Ine kline sanc.

*

Siała baba mak

Nie wiedziała jak,

A ja wiedział,

Nie powiedział,

A to było tak:

Raz, dwa, trzy,

Wychodź ty.

*

Jedzie kareta

Dzwonek dzwoni

Zgadnij dziecino

Ile koni.

Raz, dwa, trzy,

Koty psy,

A Polacy

Złoto-ptacy,

Odchodź ty.

*

Panie Janie Kapistranie

Czemu nie grasz na organie?

Grałem, grałem, zapomniałem,

Bo się w ciotce zakochałem.

*

Dyn, dyn, dyn, bombardyn.

Dyna, dyna, dyna,

Pocałuj w nos bernardyna.

Raz, dwa, trzy — łapiesz ty.

*

W pokoiczku na stoliczku

Stało mleczko i jajeczko.

Przyszedł kotek wypił mleczko

I ogonkiem stłukł jajeczko.

Przyszła mama kotka zbiła,

A skorupki wyrzuciła.

*

Katarzyna miała syna.

Syn był młody

Wpadł do wody.

Głęboko, wysoko,

Tirli, pirli, paw.

*

Jest tu taki między nami,

który ukradł cukier mamie.

Raz, dwa, trzy,

Kto zjadł cukier,

A to ty!

*

Anku dranku driller du

Czeter faber fiber fu,

Am dam rittersztam,

Widi widi hani kam.

*

Ętek pętek kozy gnał

Za ogony pociągał.

Kozy mu nie chciały iść

Zaczął je w ogony gryźć.

*

Elek, melek

Głupi Felek.

Nosił flaszki,

Dla igraszki.

Zgubił but

I kaput.

*

Deszczyk pada

Słonko świeci

Baba Jaga

Masło kleci.

Ty diabliku

Zmykaj, zmykaj

Swego nosa

Tu nie wtykaj.

Tindo, rindo,

Trzasło, zgasło,

Bo ubiję cię na masło.

*

Ja da na

Ty flu fa

Isa misa bom ba sa

Sala, mala, komfadiwa i bąk.

*

Dwa aniołki w niebie

Piszą list do siebie,

Piszą, piszą i rachują

Ile listów potrzebują

Raz, dwa, trzy,

Odchodź ty,

Jak nie ty,

To dwa psy.

*

Poszła Świnia do Będzina

Nauczyć się pisma.

Świni ogon wygolili,

Bez ogona przyszła.

*

Ana, dana, domba,

Nos, jak trąba,

Oczy, jak kamyki,

Ta cała figura

Podobna do szczura.

*

Idzie kaczka po drabinie

Trzyma w dziobie

Trzy kamienie

Z tych trzech

Żeby jeden zdechł.

Z tych dwóch

Żeby jeden spuchł.

*

Ein, zwei, drei,

Kupiliśmy raj.

U świętego Franciszka

Gdzie służyła Maryśka.

Z czerwonymi zębami

I z czarnymi rogami.

Kto te rogi znajdzie

Cztery mile zajdzie.

Cztery mile za Warszawą

Ożenił się cukier z kawą,

A herbata nieproszona

Była za drzwi wyrzucona.

*

Pan Pardołka

Spadł ze stołka.

O la Boga

Boli noga.

Dajcie trumnę,

Bo ja umrę,

ale z desek

Bo ja piesek.

*

Ęk pęk

Diabeł pękł

Kogo chcesz, tego bierz.

Raz, dwa, trzy, wychodź ty.

*

Syfony, syfony

Kupił Staś balony

Wypuścił z nich gaz

Wychodź ty, pierwszy raz.

*

Płynie jabłko po wodzie

Kto je znajdzie ten wyjdzie.

Powiedziała święta Klara,

Że to będzie ładna para.

To on, to ona,

To mąż, to żona,

To Cygan, to Cyganka,

To Iwan, to Iwanka.

*

Ini bini trykatory

Szacher macher pomidory

Szas was

Kisi kwas

Szuszu bula

Szuszu was.

*

Mknie po rzece mała łódka.

W niej walizka jest malutka.

Słoń w walizce śpi w tej łodzi,

Kto nie wierzy — ten wychodzi.

*

Ąk bąk cimi ciąg

Cimi ciki gramaciki

Oczko poczko wielkanoczko

Jedną ręką kryj.

*

Enczyn, denczyn, dyczy, daczyn

Cybru, bybru, byczyn, baczyn

Cybru, bybru, byczyn bu

Rau, pys, du.

*

Cińci linci co ty masz?

Cińci lińci jabłko

Cińci linci kto ci dał?

Cińci lińci tatko.

Cińci lińci gdzie je kupił?

Cińci lińci w mieście.

Cińci lińci ile dał?

Cińci lińci dwieście.

*

Panna z kawalerem

Siedzi pod kuferem.

Panna się upiła

Kawalera zbiła.

Kawaler był tłusty

Wleciał do kapusty.

A z kapusty do rzeźnika,

Gdzie kawaler dostał bzika.

*

Hanka, berwanka,

Berwice, berwanka,

Ber wi, ber wu,

Berwice ka tu.

*

Raz, dwa, trzy

Nasza pani patrzy,

nasza pani pójdzie z nami

Kupić piwa z rodzynkami,

A to piwo takie drogie

Po dwadzieścia groszy trzy.

*

En ten tino

Sabarakatino

Sabaraka inten taka

Ajer bajer bęc.

*

Entele pentele

Szigi sza

Repete papete

Knot.

*

Szedł chłop przez pole

I zgubił korale.

Słońce wstało,

Pozbierało,

Księżyc wiedział,

Nie powiedział,

Raz, dwa, trzy,

Gonisz ty.

*

Ja Tomek, ty ślusarz,

Isa, isa bambusa.

Teofilek hop sztangel.

Tyś wąż

Mój mąż.

*

Ą, bą

Cimicior,

Cimiciki,

Granaciki,

Ocką, bocką

Wielkanocką

Kryj.

*

Szła Marysia z fabryki

Miała żółte buciki

I czerwoną sukienkę,

Z Mikołajem pod rękę,

A Mikołaj wielki pan,

Kupił sobie fortepian,

Lecz nie umiał na nim grać

Zjadł kolację, poszedł spać.

*

Ele mele dudki,

Gospodarz malutki,

Gospodyni jeszcze mniejsza,

Ale za to robotniejsza.

*

Ene, due, like, fake,

Torba, borba, usme, smake,

Deus, meus, kosmateus,

I morele baks.

*

Raz — dwa, kupił psa.

Trzy — cztyry, kupił giry.

Pięć — sześć, kupił wieś.

Siedem — osiem, kupił prosię.

Dziewięć — dziesięć

Użarł dziad babie kieszeń.

*

Siedzi misio na łóżeczku

Mówi pacierz po turecku

Raz, dwa, trzy

Wychodź ty.

Jak nie ty, no to ty.

*

Etne petne

Cztery kije

Dwóch się chowa

Jeden kryje.

Etne petne

Jeden kij

My do lasu

A ty kryj!

*

On don du, trio kata

My san zole, zole wata

My san zole wu

On don du.

*

Ciele mele myć

Gdzie się mamy skryć?

Czy pod słomę czy pod dach,

Wszędzie mamy strach.

*

Szły diabły przez piekło,

O holender, jak ciepło.

Wszystkie diabły pozdychały,

Tylko jeden został mały.

*

Raz — dwa, Janek ma,

Trzy — cztery, smaczne sery,

Pięć — sześć, chciał je zjeść,

Siedem — osiem, spotkał Zosię,

Dziewięć — dziesięć, schował w kieszeń.

*

Etne, petne

Do nosa cię wetknę,

Kołkiem zabiję,

Dratwą zaszyję,

A ty w moim nosie siedź!

*

Jednora, drugora,

Trójca, rójca,

Pędzium, nędzium,

Sechnum, lechnum,

Diworom, diksum.

*

Inki pinki lodominki,

Ence klas, buter was,

Ty zajączku biegaj w las,

Tam za góry, tam za las,

Tam, gdzie Jasio świnki pasł.

*

Um drum re

Fater fiter że

Unu dunu raba

Fater fiter żaba.

*

Raz, dwa, trzy

Czarownica patrzy.

Cztery, pięć, sześć

Chce nas wszystkich zjeść.

Siedem, osiem, dziewięć

Wsadzi w smołę, w dziegieć.

Nim wszystkich pochwyta

Umkniemy i kwita.

*

Tere fere kuku

Strzela baba z łuku,

A dziadek z karety

Tere fere tety.

Tere fere kuku

Strzela baba z łuku.

Wystrzeliła nie zabiła

Tylko huku narobiła.

*

Enten Tinus

Saweraka binus

Saweraka i ta taka

Wojewoda won

Poszła stara baba

Z mietłą w kąt.

*

Pękła bomba, wyszła para,

Przyszli diabli wzięli cara.

Raz, dwa, trzy

Wychodź ty.

*

Odino, popino,

Rikiki, ramino.

Ajłym, bajłym,

Skrypki ciajrym.

Kocioł lubi kloc.

*

Uno duo tresz,

Enczik penczik wesz.

Uno duo rabe,

Enczik penczik żabę.

*

Czy widziała pani mego męża,

Gdzie on był?

W knajpie.

Co on pił?

Wódkę.

Jakie miał cholewy?

Krótkie.

Ola dyga, ola dyga

To był właśnie mój dziadyga.

*

Siedzi anioł w niebie

Pisze list do ciebie

Nie ołówkiem, atramentem,

Ale złotym dyjamentem.

Raz, dwa, trzy,

Wychodź ty.

*

Na ulicy Kopernika

Siedzi baba bez bucika.

Ja się pytam gdzie jej bucik,

Ona mówi, że jej uciekł.

*

Ancki, cwancki gorzki jon,

Mun elipski eli mon.

Iki, dyki, gromadyki.

Klepka, mąka, szpic.

*

Ewka, Ewka

Rąbała drewka

Ucięła paluszek,

Leciała krewka.

Ewko, Ewko

Idź do domu,

Zawiń paluszek,

Nie mów nikomu.

*

Angiele, bangiele, iksum be

Cyme kude, igiele.

Ach, bach, cukier, bakier hoc.

*

Idzie bocian mostem

Niesie dudy z postem.

Tyczku, tyczku na patyczku

Za fraki cię i do paki cię.

*

Siedzi kaczka na Dunaju

Na dwudziestym pierwszym jaju.

Raz, dwa, trzy, sześć

Odchodź jeść.

*

Ecie pecie, gdzie jedziecie?

Do Torunia kupić kunia.

Bo w Toruniu pieknie grają,

Za pieniądze wszystko dają.

*

Kuma fili dome serce,

Kuma fili dome fa.

Nikudemba, seferumba,

Nikudemba, seferumba, rumba ba.

*

Siedzi koza nad przetakiem

Nazywa się rydz.

Na kogo to słowo padnie,

Ten się idzie kryć.

*

Aniołek, fiołek, róża, bratek,

Powiedz dzieweczko ile masz latek.

Raz, dwa, trzy, wychodź ty,

Jak nie ty, no to ty!

*

Ejna, bejna kaczka sztejna

Rozaliwka, kaczka śliwka,

A morela wystawela

Lokaciejna bach!

*

Ele mele myć

Gdzie się mamy kryć?

Czy pod słomę czy pod dach?

Wszędzie mamy wielki strach.

Tekst pochodzi z numeru specjalnego 1/1992 r., (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum.

