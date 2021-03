Czyta się 5 minut

Zacząłem się nudzić, szukać nowych/starych ekscytacji – odciągałem się od rzeczy i doświadczeń tego świata. Wracałem do siebie samego. Zamiast weekendowych odosobnień wybierałem Netfliksa – przecież byłem człowiekiem, który już wygrał z demonami. Na co było się tak starać? Żeby osiągnąć oświecenie, w które nie wierzyłem? Żeby być ulubionym uczniem nauczyciela, który po latach wydawał mi się takim samym gościem jak ja?

Im bardziej Netflix, im bardziej podróże i ciastka, tym większy mętlik w głowie. Wszystko od nowa. Tak nauczyłem się, że ten trening nie działa na stałe, co łączy się pięknie z filarem nauk Buddy o nietrwałości. Wydaje się, że to bardzo prosty filar, zwłaszcza w porównaniu do tego o braku jaźni. Tym i innym filarom przyjrzę się z moimi rozmówcami w najbliższym czasie.

Wróćmy do nudy i braku zaspokojenia. Buddyzm zen przestał mi wystarczać i zacząłem szukać w technikach mitycznie kuszących.

Zen nie objaśniało mi sprawy tak, jak to robią programy treningowe na siłowni, ale działało. Podobało mi się to, bo czułem, że być może o to chodzi w religii. Jednak, kiedy zajrzałem do Wikipedii, okazało się, że podstawowa nauka Buddy jest opisana prosto i jasno. Bez żadnej specjalnej tajemnicy. Brzmiało to właśnie jak opis ćwiczenia.

Chodziło w niej w uproszczeniu o to, że nie da się zaspokoić tego ciągłego wewnętrznego braku, który nami tak szarpie. Nie da się znaleźć zaspokojenia w kolejnym iPhonie, statusie, osiągnięciu albo… szkole buddyjskiej. Cierpienie nazywane dukkha to ciągły brak zaspokojenia. Wynika z iluzji ja i przywiązania do pragnień. O tym Budda powiedział w Czterech Szlachetnych Prawdach – w swojej absolutnie podstawowej nauce.