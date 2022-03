Do Czytelników „Przekroju”!

Czyta się 1 minutę

za nami dwadzieścia dwa numery „Przekroju”, to piękna i symetryczna liczba, pokroju roku, który właśnie trwa. Pomyślcie – imię roku i pisma: dwadzieścia i dwa!

Skoro mowa o datach, w kwietniu obchodzimy okrągłe siedemdziesiąte siódme urodziny. No dobrze, ta liczba nie jest okrągła, ale przecież gdyby tylko chciała, toby mogła!

Przejdźmy jednak do sedna: w tej wspaniałej chwili

życzymy Wam (i sobie), byście z nami byli!

Czytajcie nas na papierze oraz na ekranach,

od rana do wieczora lub – jeśli wolicie –

od wieczora do rana!