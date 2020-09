Czy umiesz być słoneczny w jesienną niepogodę?

Odpowiedz uczciwie na wszystkie pytania, a następnie oblicz swój wynik według zamieszczonej obok tabelki: zaznacz liczbę punktów, odpowiadającą na to spośród podanych do wyboru pytań, na które szczerze możesz odpowiedzieć TAK, po czym oblicz sumę wszystkich zaznaczonych liczb.

1. Wróciłeś właśnie do domu i ledwo zamknąłeś za sobą drzwi, słyszysz dzwonek. Zdajesz sobie sprawę, że ani ty sam, ani twój pokój, w którym panuje jeszcze poranny nieporządek, nie prezentujecie się najlepiej. Na progu stoi dwoje twoich starych znajomych. Czy czujesz się:

a. równie ucieszony spotkaniem, co twoi nieproszeni goście?

b. wytrącony z równowagi, co zresztą im okazujesz?

c. odrobinę zakłopotany?

c. od czasu do czasu?

c. nigdy?

b. czujesz niechęć do całego świata?

c. czasem a., czasem b.?

c. przysłuchiwanie się rozmowom innych ludzi?

6. Czy, zabierając się do pracy zawodowej lub wykonywania jakichkolwiek czynności domowych, starasz się:

c. wykonać je możliwie szybko lecz starannie?

b. potrafisz wymienić coś, za co natychmiast zabrałbyś się z całym entuzjazmem?

c. podejrzewasz, że wkrótce poczułbyś się znudzony lub niespokojny?

c. obecna sytuacja na świecie?

b. wydałbyś je na coś, co właśnie jest ci potrzebne?

c. odłożyłbyś całą sumę na czarną godziną?

a. zakładasz, że to lekka niestrawność i postanawiasz skorzystać z zasobów domowej apteczki?

c. postanawiasz nie iść do lekarza, obawiając się tego, co mógłbyś od niego usłyszeć?