Czas spadających liści…

Zarówno poeci wszystkich epok, jak i współcześni biometeorolodzy czy psycholodzy twierdzą zgodnie, że jesień nastraja do niewesołych refleksji o przemijaniu, przywodzi na myśl nieustanny upływ czasu. Ileż to smętnych zadumań i niewesołych nastrojów znajdujących odbicie w literackich utworach czy muzycznych kompozycjach wywołały właśnie jesienne mgły i pożółkłe liście.

Nie zawsze jednak i nie wszyscy patrzyli na opadłe liście tylko jako na widomy znak, że minęła milsza pora roku i nadchodzą przykre dni jesieni i zimy. Kształt i barwa jesiennych liści zachwycały malarzy, inspirowały rzemieślników artystów, by zdobić swoje dzieła ornamentami o kształcie girland, splecionych liści winogradu, dębu czy brzozy. Używano opadłych liści świętych drzew do celów magicznych – z ich koloru wieszczono o przyszłości, zaszywano w odzieży jako talizmany, sporządzano lecznicze wywary.

Z tamtych czasów pochodzą też bardzo nieraz misterne laurki sporządzone z jesiennych liści, naklejanych na welinowy papier, a nawet atłas czy jedwab. W biograficznych muzeach, wśród pamiątek po sławnych ludziach, znaleźć można niejeden eksponat tego rodzaju. Lisztowi, dwie dorastające córki, Blandyna i Cosima, sprezentowały ekranik atłasowy – z pejzażem szwajcarskim z liści dębu, winogradu, grabu, buku i aloesu… wyklejony – jak donosiły obie panny na dołączonym do upominku bileciku. Podobny obraz dostał francuski pisarz, Teofil Gautier, od długoletniej przyjaciółki i muzy, primabaleriny Carlotty Grisi. Podczas tournée po Włoszech jesienią 1851 roku tancerka z opadłych liści w ogrodach Florencji, Rzymu, Mediolanu wyklejała fragment ruin Forum Romanum, który to kochany Teo uważa za wielce malowniczy…

Liście dębu zwanego w Galii królem lasów, a w Grecji poświęconego Heliosowi – bogowi słońca i Apollinowi, panu poezji, sztuk pięknych i wróżb, były częstym motywem zdobniczym używanym przez snycerzy i płatnerzy. Ryto ich kształt na powierzchni pancerzy, rękojeści białej broni, używanych podczas wypraw wojennych kubków i mis. Dębowy liść – symbol siły, powagi i zwycięstwa, był w późniejszych epokach najczęstszym chyba ornamentem roślinnym zdobiących przeznaczone do męskich gabinetów przybory do pisania lub palenia, a także drobną biżuterię dla panów – spinki do mankietów, szpilki do krawatów, guziki ubrań sportowych czy kostiumów myśliwskich. Być może te liście dębu, rzeźbione w rogu i kości, cyzelowane w srebrze czy odlewane w brązie, miały – chociaż nikt już o tym nie pamiętał, oprócz etnografów i historyków kultury – zastąpić owe prawdziwe dębowe liście wszywane w ubranie jeszcze w XVII wieku, by chroniły właściciela od ran i napaści.