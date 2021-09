Co ma warstwa społeczna do diety, czyli o słynnych dzieciach z Llullaillaco

W 1999 r. ekspedycja przewodzona przez Johana Reinharda i Marię Constanzę Ceruti odnalazła na wulkanie Llullaillaco (na wysokości 6 739 m n.p.m. – jest to najwyżej położone stanowisko archeologiczne świata) nie tylko różne przedmioty kultowe złożone w ofierze, ale także trzy mumie: dwóch dziewczyn i chłopca. Chłopiec miał 7 lat; jedna dziewczynka 6; najstarsza – 15.

Czyta się 2 minuty

Mumia tej ostatniej była w doskonałym stanie, dlatego stała się bezcennym materiałem do badań. Ich rezultaty stanowią ciekawy przykład tego, co wnoszą metody nauk ścisłych do rozważań nad zwyczajami dawnych cywilizacji.