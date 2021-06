Azteccy filozofowie  

Tybet – najbardziej tajemniczy kraj świata – zamknął swoje granice przed cudzoziemcami, gdyż całkiem zasadnie obawiał się utraty niepodległości. Ale szpiedzy mieli swoje sposoby, by dostać się do kraju dalajlamów. W tych sekretnych misjach towarzyszył im szpieg z krainy „Przekroju” – Tomasz Wiśniewski

Nikogo nie trzeba przekonywać, że prostytucja najstarszym zawodem świata jest. Ale to, jaką przez lata przybierała formę, może być dla nas – ludzi tzw. Zachodu – co najmniej zaskakujące. Ów trudny temat wziął na warsztat – nie kto inny jak oczywiście – Tomasz Wiśniewski

Szczególne zasługi na tym polu posiada badacz Miguel León-Portilla. Przy różnych okazjach zwracał on uwagę na istnienie osobnej grupy społecznej, zwanej przez niego mędrcami nauhautl lub tlamatinime, która podobnie jak greccy filozofowie, zdystansowała się od oficjalnego kultu religijnego i preferowała posługiwanie się logiką i rozumowaniem. Ciesząc się wielkim autorytetem, mędrcy ci byli nie tylko strażnikami tradycji tolteckiej i nauczycielami wysławianymi przez swoją społeczność, ale autorami oryginalnych teorii dotyczących bóstwa i życia, które wykładali w pieśniach i poematach, zebranych w XVI-wiecznym zbiorze Cantares mexicanos (zachował się także zapis debaty, która odbyła się prawdopodobnie w ogrodach pałacowych króla Tecayehuatzina; mędrcy zebrali się wówczas, by dyskutować nad możliwościami sztuki i poezji – wspominam o tym również dlatego, że tej anegdoty wynika, iż ci filozofowie, tak jak Grecy, docierali do prawdy poprzez dialog, posługiwali się argumentami, kontrargumentami, rozumowaniami itd.).

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

Meksykańscy filozofowie zauważali nietrwałość wszystkiego, co ziemskie, i pytali, czy istnieje w człowieku coś, co jest w stanie oprzeć się zmianom i czasowi. Jedna z pieśni nahuatl podkreśla, że umysł człowieka pożąda i szuka satysfakcji, której nigdy nie znajduje. Tlamatinime skłaniali się do teorii, że „słowa nie mogą w ogóle wypowiadać prawdy” – tym samym przyrównywali rzeczywistość do snu i zbliżali się do twierdzenia, że „Nikt, nikt, nikt, nie żyje naprawdę na ziemi”. „Choć z jadeitu – jest łamliwe, choć ze złota – jest kruche, choć z piór quetzala – da się rozszarpać. Nie na zawsze jesteśmy na ziemi; tylko na chwilę” (przeł. Maria Sten).