Arkana zbierania kań

Czy próbowaliście hodować grzyby? To co innego niż klasyczne ogrodnictwo, ale może dać dużo radości. Do mykoogrodnictwa zachęca Łukasz Nowacki

Znacznie trudniej odróżnić kanię od grzyba nazywającego się sinoblaszek czerwieniejący (Chlorophyllum rhacodes). Jest bardzo do kani podobny, z tą różnicą, że bywa zwykle ciut mniejszy, nie ma „mięsnego” przyjemnego zapachu, a miąższ jego kapelusza czerwienieje po przełamaniu. Należy jeszcze dodać, że na trzonie brak typowego dla kani wężykowatego desenia. Wiele osób zbiera sinoblaszka i go jada. U niektórych ludzi może on jednak wywoływać biegunki lub niestrawność, więc lepiej go omijać. Prawdziwie niebezpieczny (śmiertelnie trujący) jest natomiast inny grzyb z tego rodzaju – Chlorophyllum molybdites. W Polsce nie rośnie – spotyka się go w cieplejszych krajach Europy i w Ameryce Północnej. Wygląda prawie identycznie jak kania, ale ma zielone zarodniki. Czasem widać to już na blaszkach dojrzałych kapeluszy, ale lepiej położyć kapelusz na białej kartce na kilka godzin. Należy więc uważać, zbierając grzyby w innych krajach. To, co wygląda tam na jadalne i podobne do naszych grzybów, jadalne być nie musi!