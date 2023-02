Zanurkuj w głąb siebie

Czyta się 1 minutę

Joga, medytacja i oddech to narzędzia stosowane od tysiącleci w celu zapewniania zdrowia oraz poczucia harmonii. I choć mogą wydawać się zaawansowane, w istocie są dostępne dla każdego. Można się o tym przekonać na kursie Deep Dive Yoga Retreat. Nazwa nie jest przypadkowa – to pięciodniowe pełne zanurzenie w głębię starożytnej wiedzy. Nie jest to jednak skok na główkę. Dzięki opiece wykwalifikowanych nauczycieli Fundacji Art of Living, która od lat organizuje Deep Dive w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Indiach, USA i Kanadzie), uczestnicy mogą doświadczyć mocy tych praktyk w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa oraz lekkości. Wielu zapewne zdziwi się, że głęboka transformacja może być zarazem łagodna i przyjemna.

Kurs Deep Dive Yoga Retreat to holistyczny program oczyszczania ciała i umysłu, bazujący na codziennych sesjach asan, pranajam i medytacji, a także na odżywczych ajurwedyjskich posiłkach. Wszystko to ma na celu regenerację na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym, a co za tym idzie – przywrócenie energii, której tak często nam brakuje. Deep Dive to również pogłębienie kontaktu z samym sobą oraz praktyczne narzędzia, po które można sięgnąć za każdym razem, gdy czujemy, że przez nadmiar bodźców, stres i pośpiech go tracimy.