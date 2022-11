Polecamy wystawę Wojciecha Plewińskiego, autora ponad 500 okładek „Przekroju”

Od 22 października do 22 grudnia 2022 r. w galerii Villa de Bondt w Gandawie zobaczyć można (i naprawdę warto!) retrospektywną wystawę fotografii Wojciecha Plewińskiego: Wojciech Plewiński – fotograf, którego trzeba znać. Partnerem medialnym wydarzenia jest kwartalnik „Przekrój”.

Tego nazwiska nie trzeba Państwu przedstawiać, jednak z największą przyjemnością i najszczerszą galanterią to zrobimy! Wojciech Plewiński to autor ponad 500 okładek „Przekroju”, a także znakomity fotograf teatralny (ma na koncie zdjęcia do około 700 spektakli) oraz twórca niezwykłych – choć wciąż mniej znanych – prac reporterskich. Obdarzony wyjątkowo uważnym i czułym okiem, jest jednym z najważniejszych przedstawicieli pokolenia fotografów powojennych, zajmującym szczególne miejsce w redakcji „Przekroju” niemal od samych początków istnienia czasopisma.

Pełną różnorodność jego twórczości można obejrzeć na wystawie w belgijskiej Gandawie, w doskonale znanej czytelnikom „Przekroju” Villa De Bondt, od 22 października do 22 grudnia tego roku. Wyboru prac dokonał w Krakowie sam Wojciech Plewiński wraz ze swoim synem Maciejem, również fotografem.

Wojciech Plewiński urodził się w 1928 r. w Warszawie. Ukończył studia architektoniczne, ale jego największą pasją była i jest fotografia. Portretował gwiazdy teatru i kina, modelki, muzyków, pisarzy, twórców dziedzin wszelakich oraz ludzi „napotkanych w drodze”. Dokumentował spektakle Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Józefa Szajny, Andrzeja Wajdy, Jerzego Grzegorzewskiego, a także pierwsze inscenizacje Krystiana Lupy. Jego twórczość porównuje się z estetyką słynnych francuskich fotografów humanistycznych – Roberta Doisneau, Édouarda Boubata, a niekiedy również Henriego Cartiera-Bressona.

Przez 40 lat współpracował z „Przekrojem”, dla którego fotografował tzw. kociaki. „Czy mogę zrobić pani zdjęcie na okładkę »Przekroju«?” – zwykle takim pytaniem Wojciech Plewiński przedstawiał się wyłowionej z tłumu zjawiskowej dziewczynie, uśmiechał się, wyciągał legitymację prasową i aparat fotograficzny. Na okładkach krakowskiego tygodnika można było więc podziwiać wówczas zdjęcia takich gwiazd, jak Beata Tyszkiewicz, Barbara Kwiatkowska, Teresa Tuszyńska czy Ewa Krzyżewska. Do innych jego najbardziej znanych prac należą: fotografia Krzysztofa Komedy z żoną Zofią, którzy zostali uchwyceni w łóżku w pensjonacie w Zakopanem; niezwykła, kultowa do dzisiaj sesja młodej Anny Dymnej czy zdjęcie Romana Polańskiego i Andrzeja Wojciechowskiego tańczących na stole.