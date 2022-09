Karnawał sztuki w Warszawie

Czyta się 3 minuty

Warsaw Gallery Weekend to największe w Polsce wydarzenie poświęcone sztuce współczesnej. Premierowe wystawy przyciągają nie tylko pasjonatów sztuki, ale też szeroką publiczność, zainteresowaną spojrzeniem artystów na to co dziś ważne: od sytuacji międzynarodowej i katastrofy klimatycznej po losy jednostek w sytuacji permanentnej niepewności.

Tegoroczna, 12. edycja Warsaw Galery Weekend rozpocznie się w czwartek 29 IX i potrwa do niedzieli. Będzie to okazja, żeby spotkać artystki, artystów i osoby prowadzące galerie, zyskać szersze spojrzenie dzięki oprowadzaniom i spotkaniom, wziąć udział w wydarzeniach specjalnych. Sztuka to nie tylko dzieła sztuki, ale też żywi ludzie i Warsaw Galery Weekend jest na to dowodem.