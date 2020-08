W ostatnią niedzielę wakacji zapraszamy do wspólnego główkowania!

Zachęcamy do udziału w IX Ogólnopolskim Turnieju Krzyżówek z „Przekrojem” – po raz drugi wydarzenie odbędzie się w świecie wirtualnym. 30 sierpnia 2020 r. w godzinach 15.00–18.00 przenosimy burzę mózgów do Internetu.

Prosimy zgłaszać swój udział w wyjątkowym, wirtualnym turnieju krzyżówek „Przekroju”.



Turniej odbywa się we współpracy z księgarniami kameralnymi.



W turnieju może wziąć udział każdy, kto prześle zgłoszenie na adres konkurs@przekroj.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz miasto, w którym zawodnik mieszka. Prosimy pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu:



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników »Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek« poprzez publikację mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika »Przekrój«, nie później niż do końca 2020 r., oraz na fanpage’u »Kwartalnik Przekrój« w serwisie Facebook”.



W dniu turnieju o godz. 15.00 wyślemy do wszystkich uczestników turniejową krzyżówkę, którą będzie można rozwiązać na trzy sposoby:

1. Wydrukować arkusz z krzyżówką, następnie wypełnić ołówkiem lub długopisem jej pola i wysłać zdjęcie bądź skan rozwiązania na adres konkurs@przekroj.pl.

2. Wypełnić krzyżówkę, korzystając z programu Adobe Acrobat, i wysłać na konkursową skrzynkę e-mailową.

3. Wpisać rozwiązania i hasło krzyżówki w wiadomości e-mailowej – w tym przypadku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwą numerację rozwiązań.



W tytule e-maila z rozwiązaniem należy wpisać: Turniej Krzyżówek – rozwiązanie.



Zwyciężają osoby, które najszybciej wyślą w pełni poprawnie rozwiązaną krzyżówkę (tzn. wypełnią wszystkie pola i złożą hasło). Krzyżówkę będzie można wysyłać do godz. 18.00 – wtedy opublikujemy wyniki oraz udostępnimy turniejową krzyżówkę na naszej stronie internetowej.



Nagrody



10 laureatów zostanie obdarowanych bonem o wartości 200 zł, który będą mogli wykorzystać w wybranej przez siebie księgarni kameralnej.

Lista księgarni znajduje się tutaj.



Ponadto zwycięzcy otrzymają letni numer „Przekroju”, roczną prenumeratę naszego pisma oraz nagrody rzeczowe.



Regulamin: https://przekroj.pl/regulamin



Zapisy ruszają 15.08 o godz. 12.00, a kończą się 24.08 o godz. 23.59. Zgłoszenia i rozwiązania krzyżówek prosimy wysyłać na adres konkurs@przekroj.pl.