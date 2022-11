Targi Plakatu już od 4 grudnia (i online!)

W niedzielę 4 grudnia 2022 w zabytkowych przestrzeniach Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie ponownie zbiorą się najzdolniejsi twórcy plakatu, kolekcjonerzy polskiej szkoły plakatu, autorzy najpiękniejszych wielkoformatowych ilustracji i grafik. Będzie to doskonała okazja na to, by zaopatrzyć się w oryginalne prezenty bożonarodzeniowe dla bliskich lub nietuzinkowe ozdoby do powieszenia w sypialni, salonie czy gdziekolwiek tylko dusza zapragnie.