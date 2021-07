Czyta się 4 minuty

Wielkie nagrody dla ludzi słowa

Z kolei Nagroda Wielkiego Redaktora to pierwsza nagroda w Polsce dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy. Najlepsi redaktorzy są bardzo szanowani, a czasem wielbieni przez pisarzy. Bycie Wielkim Redaktorem to nie tylko zawód, to także pasja i misja realizowana z wielką skromnością. Laureata 7. edycji poznamy już w poniedziałek 2 sierpnia. Inicjatorami i fundatorami nagrody są Honorowi Konsulowie Wielkiego Księstwa Luksemburga: Tomasz Kopoczyński i Adam Byglewski.

Wielki język dla małych dzieci

Magdalena Kłos-Podsiadło i Katarzyna Stoparczyk, jako kuratorki Małej Stolicy Języka Polskiego, przygotowały program dla najmłodszych i nie tylko. „Jak będzie? Na pewno różnorodnie. I na pewno ciekawie. Sięgniemy po ważne książki i tematy. Będzie dużo dobrej zabawy, ale także uważnego spojrzenia na los dzieci, których życie nie oszczędza. Wakacyjna beztroska przeplatać się tu będzie z refleksyjnym zatrzymaniem myśli. By poprzez mądrą książkę sięgnąć do tego, co boli i uwiera. Całość ujęta zostanie w zamojskoszczebrzeską klamrę, której myślą przewodnią będzie »Książka od serca«” – to słowa kuratorek Małej Stolicy Języka Polskiego.