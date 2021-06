„Przekrój” zmienia się na dobre! 

Nowy numer kwartalnika „Przekrój” w zmienionym, wygodniejszym formacie to najlepsza lektura na lato. W tym wydaniu badamy gwiazdy i zaglądamy do ludzkiego mózgu. Psychologów pytamy o młodzież, a filozofów o to, jak żyć dobrze. Przyglądamy się naszym strachom, sprawdzamy, kiedy nauka jest przyjemna, piszemy o chodzeniu (boso, tyłem i bez celu), jak również o nadziei, że będzie lepiej. Nowy, letni „Przekrój” już czeka w naszym Kiosku – czytaj dla przyjemności!