Przekrój. Pierwsza strona

Czyta się 3 minuty

Kolejne okładki tworzono według tej samej zasady: estetyka, pomysł, wyobraźnia – ale i treść! To nie była „tylko” okładka pisma, to była już pierwsza strona z informacjami czy komentarzami – dowcipnymi i zawsze w punkt. Poza fantastycznymi grafikami (przykładem może być okładka numeru 1619, na której elegancko ubrany zając wielkanocny trzyma w wyciągniętej w stronę czytelnika ręce wielkanocne jajo), na okładkach gościły wiersze (np. na okładce numeru 708, na której redakcja umieściła utwór Jarosława Iwaszkiewicz), a nawet – co do dzisiaj jest ewenementem – reklamy, czego dowodem może być okładka numeru 1563, na której pod kolejnym z przekrojowych kolaży polecano idealną na powitanie wiosny kredkę do ust Pollena Miraculum. Zamieszczane były też na nich „autoreklamowe” zachęty, np. „Kup! Ewentualnie także przeczytaj” (numer 744) albo: „Dziś 48 stron, jeśli przeczytacie ten numer dwa razy! (a warto)” (numer 677).