„Przekrój” idzie na miasto: prapremiera „Snu na gapę” w Teatrze Guliwer

Zobacz także

Czytaj Ludwik Jerzy Kern – Niedźwiedzie

Nowe wiersze sławnych poetów Kwartalnik / kultura O niecodziennej rozrywce pisze Grzegorz Uzdański

Czytaj Raj dla ciekawskich Kwartalnik / kultura Jeśli „Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronymusa Boscha został stworzony ku zabawie dworzan, to może zamiast się zastanawiać, co ten obraz przedstawia, warto oddać się przyjemności jego uważnego oglądania – do kontemplacji zachęca Grażyna Bastek

Czytaj Destroix Miałaś nie żyć! Do czytania / Recenzja Kunegundzie udało się uciec ze splądrowanego zamku i jest dzisiaj kochanką zarówno kardynała Paryża, jak i pewnego bogatego żydowskiego handlarza („Glitter and be gay”). Przyłapawszy obu kawalerów na figlach z Kunegundą („You were dead”), Kandyd zabija ich i ucieka wraz z ukochaną oraz z jej Duegną, która zapewnia, że jest córką polskiego papieża (tango „I am easily assimilated”). Operę / operetkę / musical „Kandyd” w Operze Krakowskiej ogląda Maciej Stroiński

Czytaj film Perfekcja mnie przeraża

Rozmowa z Benem Mendelsohnem Do czytania / kultura Po pierwsze, chodzi o to, by czerpać maksymalną przyjemność ze swojej pracy. Po drugie, by starać się jeszcze mocniej, bo to gwarancja lepszego rezultatu – z aktorem Benem Mendelsohnem rozmawiał Jakub Armata

Czytaj Destroix La isla bonita Do czytania / Recenzja Jak się robi spektakl Lupy? Tak jak ostatnio: długo, powoli, nago, nielogicznie, czyli onirycznie, wielkoobsadowo, metafizycznie (tak, METAFIZYKA!), późnomodernistycznie, arystokratycznie, dekadencko oraz Piotrem Skibą. Klasa próżniacza siedzi i się nudzi. O „Capri – wyspie uciekinierów” w reż. Krystiana Lupy pisze Maciej Stroiński