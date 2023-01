„Przekrój” i Marek Raczkowski grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Czyta się 4 minuty

Ale to nie wszystko! Szczęśliwy zwycięzca aukcji lub równie szczęśliwa zwyciężczyni wraz z Fotelem otrzyma roczną prenumeratę kwartalnika „Przekrój”, a także cykl 10 niezwykłych grafik autorstwa rysowników i rysowniczek związanych z „Przekrojem”. Wykonane różnymi technikami prace powstawały od lat 40. XX w. aż do dzisiaj. I podobnie jak Fotel – naprawdę cieszą oko!

„Przekrój” gra z WOŚP

Wielki, 31. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 29 stycznia 2023 r. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na aparaturę do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może prowadzić do sepsy.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte. Akcje można wspierać już teraz – zapraszamy do licytacji rysunku Marka Raczkowskiego:

https://allegro.pl/oferta/marek-raczkowski-i-fundacja-przekroj-13174464267

Uwaga! Ani pasztet, ani fotel nie nadają się do jedzenia, ale do powieszenia na ścianę jak najbardziej! A my jak zwykle – razem z WOŚP gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!