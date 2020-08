Potrzeba gromadzenia: Fotofestiwal 2020

Zobacz także

Czytaj Destroix We Wiedniu: Ödön von Horváth Do czytania / Recenzja Bohaterka się sprzedaje, lecz po swoim trupie. Żywej jej nie wezmą. Nie będzie żywym towarem, lecz towarem martwym, ciałem na potrzeby zawodowej nekrofilii, to znaczy nauki. Idzie do Instytutu Anatomii oddać się na zwłoki. O spektaklu „Wiara nadzieja miłość” według von Horvátha opowiada Maciej Stroiński

Czytaj jak rozmawiać trzeba z psem Psy i dzieci Do czytania / społeczeństwo Pies nie jest maszyną do łapania piłek, zabawką do rozweselania otoczenia. To bardzo złożony organizm, którego nie da się zaprogramować i po wciśnięciu „enter” oczekiwać bezwzględnego wykonywania poleceń. Bez poznania jego emocji, potrzeb i sposobów komunikacji nie rozwiążemy konfliktów na linii pies–dziecko. Na problem z perspektywy psa patrzy Aleksandra Galewska

Czytaj GEOSMINA Kwartalnik / nauka Biologia przeplata się z historią, językoznawstwo z chemią. Taką literaturę tworzy tylko Michał Książek

Zobacz Artykuł z Kwartalnika Biliard dżuli w herbatniku ♫ Media / Audio Czy jednym ciastkiem z czekoladą można by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie energetyczne 200 mln ludzi? O różnych rodzajach energii rozważania snuje Łukasz Lamża. Czyta Maciej Nawrocki.

Czytaj muzyka Emocjonalne przyłożenie Do czytania / Recenzja Kiedy debiutowali 20 lat temu, American Football nie należeli do najważniejszych czy najwybitniejszych zespołów emo. Dziś w świetnym stylu przypominają, że za tym skrótem kryła się niegdyś wspaniała muzyczna scena. Pisze Jan Błaszczak

Zobacz Artykuł z Kwartalnika Co zamiast mięsa? ♫ Media / Audio Co ma niby znaczyć: „Co jeść jesienią zamiast mięsa”? Dlaczego „zamiast”? Przecież to od razu stawia kuchnię roślinną w złym świetle. Tak postawione pytanie w równej mierze mnie złości, co intryguje, więc kończę lamentować i zaczynam szukać odpowiedzi – Marta Dymek.