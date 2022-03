Wyniki II etapu konkursu na pasek komiksowy!

Zakwieciło, zabzyczało… – a my znamy już zwycięzcę drugiego etapu „Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę profesora Filutka” na pasek komiksowy, zorganizowanego przez Fundację PRZEKRÓJ we współpracy z EC1 – Łódź Miasto Kultury.

Przypominamy, że konkurs trwa cały rok, a termin składania prac do trzeciego, letniego etapu konkursu upływa 15 maja 2022 r. Do udziału zachęcamy zarówno zawodowych komiksiarzy, jak i rysowników-amatorów.

Pasek komiksowy to jedna z najwdzięczniejszych form komiksu. Kilka kadrów, w których zawiera się dowcip lub historia, stanowi miłe wyzwanie dla wyobraźni i umiejętności twórcy komiksu. Najsłynniejszym polskim bohaterem pasków komiksowych jest profesor Filutek – pogodny starszy pan w meloniku i z parasolem, właściciel psa Filusia, staromodny spacerowicz przyglądający się światu – pierwszy pasek komiksowy o jego przygodach ukazał się w 147. numerze „Przekroju” w lutym 1948 r. Ojcem profesora Filutka był sam Zbigniew Lengren, wieloletni rysownik „Przekroju”, karykaturzysta i satyryk. Aby upamiętnić prof. Filutka i jego Twórcę, a także by zachęcić artystów do sztuki pasków komiksowych, ogłosiliśmy wielki, całoroczny Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka!