Ostatni weekend z Biennale Warszawa

Internet nie tylko ma swoją materialność, ale też ciężar, temperaturę i skład chemiczny. Jak to na nas wpływa? Czy algorytmy wiedzą o nas więcej niż my sami? Po odpowiedź warto wybrać się na wystawę Biennale Warszawa „Seeing Stones and Spaces Beyond The Valley/Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną”.