15. Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem” 25 listopada!

Już 25 listopada odbędzie się drugi turniej w ramach 15. Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek.

Małe księgarnie, które chciałyby dołączyć do naszej akcji serdecznie zapraszamy do kontaktu: fundacja@przekroj.pl.

Odpowiemy na wszystkie pytania i przekażemy potrzebne materiały!

Zgłoszenia przyjmujemy od 9 października do 9 listopada 2023.

Przepis na sukces zdradza nasz redakcyjny kolega, Mateusz Kołczinger:

Jak rozwiązać krzyżówkę?

Trudno tu wskazać niezawodną receptę na sukces, można jednak pokusić się o pewne ogólne wskazówki. Przede wszystkim należy dopilnować, by słowa krzyżowały się w prawidłowy sposób – znaczy to, że muszą mieć choćby jedną taką samą literę i przecinać się właśnie w miejscu, w którym owe identyczne litery się znajdują.

Przykładowo: PIES i KOT nie mogą się przeciąć. Dlaczego? Ano z prostego powodu, że żadna litera w tych słowach się nie pokrywa. Ten wymóg może wydawać się drakoński i bardzo ograniczający swobodę osoby rozwiązującej, ma on jednak głęboki sens. Już wyjaśniamy jaki. Zauważmy najpierw, że choć słowo PIES nie może skrzyżować się ze słowem KOT, to łatwo przetnie się z wyrazem POT, który jest podobny do KOT – różni się tylko jedną literą. Jest to właśnie ta litera, dzięki której przecięcie wyrazów staje się możliwe. KOT może więc skrzyżować się z PIES, o ile zmieni jedną literę, ale – uwaga! – wtedy to już nie będzie KOT, tylko POT, i to jest właśnie przyczyna, dla której KOT i PIES nie krzyżują się.

Tu podejrzliwy czytelnik zwróci zapewne uwagę, że choć PIES nie krzyżuje się z KOT, to PIEŃ – chociaż różni się od PIES tylko jedną literą – z KOT nie krzyżuje się także. Na ten argument można odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, że nie ma to nic do rzeczy. Po drugie, że to cenna uwaga, jednak traci swą moc w obliczu następującego niezbitego faktu: otóż, choć PIEŃ i KOT się nie krzyżują, to PIEŃ i KOŃ – już tak! Jak najbardziej! Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, wystarczy zwykła kartka i ołówek.

Wyłożona wyżej zasada krzyżowania słów jest szczególnym przypadkiem reguły wyższego rzędu, która w wielkim skrócie brzmi jak następuje: w jednej kratce – jedna litera. Ani więcej, ani mniej. Mówimy tu oczywiście o kratkach pustych, bo po polach czarnych nie piszemy, podobnie jak nie wychodzimy poza obręb krzyżówki.

I to już chyba koniec wskazówek ogólnych. Miejmy nadzieję, że okażą się one pomocne. Pozostaje jeszcze kwestia dopasowania haseł do opisów, jednak to zadanie pozostawiamy już osobie rozwiązującej.

Zasady

Turniej odbędzie się 25 listopada w księgarniach kameralnych w całym kraju;

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki rozwiązują tę samą krzyżówkę;

Krzyżówkę można rozwiązywać indywidualnie lub w małych (ale liczących nie więcej niż 3 osoby grupach);

Do udziału w turnieju w każdym mieście może zgłosić się maksymalnie 30 osób (liczba uczestników i uczestniczek jest uzależniona od możliwości lokalowych księgarni);

Podczas turnieju nie można ściągać ani korzystać z urządzeń elektronicznych, słowników oraz Internetu;

Krzyżówkę rozwiązujemy na czas – rozwiązania wraz z wynikiem czasowym zostaną przekazane przez koordynatorów poszczególnych księgarń koordynatorom głównym;

Zwycięża ten/ta, kto pierwszy/pierwsza odda w pełni poprawnie rozwiązaną krzyżówkę (uzupełni wszystkie pola i poda hasło);

Zwycięzcę/zwyciężczynię wyłonimy w każdym mieście oraz dodatkowo jednego laureata bądź jedną laureatkę ogólnopolską.

Nagrody

Przewidujemy nagrody pieniężne (w formie bonu do wydania w wybranej turniejowej księgarni kameralnej) oraz nagrody rzeczowe. Dla głównego zwycięzcy/głównej zwyciężczyni – 500 zł, dla zwycięzców/zwyciężczyń w poszczególnych miastach bony o wartości 200 zł. A do tego „Przekrojowy” kubek z Filutkiem i roczna prenumerata „Przekroju”!

„Promocja księgarń kameralnych z Ogólnopolskim Turniejem Krzyżówek” odbywa się, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla księgarń”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.