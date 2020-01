Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”

Najlepiej czytać ten zbiór od pierwszej strony do ostatniej: nie chciałbym jednak, żeby ktoś poczuł się do tego zmuszany – pisze Tomasz Wiśniewski

Mr. Gaga to film genialny, ponieważ w przewrotny sposób daje do zrozumienia, że sztuka jest pięknym, choć ocierającym się o prawdę kłamstwem – recenzuje Joanna Brych

Do czytania / Recenzja

Do czytania / Recenzja

Do czytania / kultura

Czytaj

Kotara z koralików

Do czytania / Recenzja