Noc Księgarń 2021 już 22 października!

Kolejna Noc Księgarń już 22 października! Na czytelników z całej Polski czekają wyjątkowe spotkania autorskie, premiery książkowe, warsztaty, pokazy filmowe, koncerty, dyskusje, spacery literackie i konkursy. Noc Księgarń to ogólnopolski festiwal księgarń i czytelników, który już po raz trzeci wspólnie z księgarniami organizuje dystrybutor książek OSDW Azymut.

Niezależne księgarnie to nie tylko punkty handlowe, ale też lokalne domy kultury, miejsca aktywności społecznej, ulubione przestrzenie do spotkań, wspólnego czytania, zabawy i rozmów o książkach. Kameralni księgarze znają upodobania swoich klientów, czytają książki i wiedzą, co mają na półkach; są kompetentnymi doradcami i aktywnymi animatorami kultury. Na tę jedną noc 120 księgarń z całej Polski przygotowuje dla czytelniczek i czytelników bogaty program spotkań, debat, warsztatów i koncertów – każdy miłośnik książek, niezależnie od wieku i upodobań czytelniczych, znajdzie w nim coś dla siebie.