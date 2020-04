Można panikować – zapowiedź nowego filmu Jonathana Ramseya

Czyta się 2 minuty

Jonathan Ramsey, twórca pokazywanego na naszych łamach Smog Wars, kontynuuje pracę nad filmami opowiadającymi o zmianach klimatycznych. Głównym bohaterem i narratorem produkcji Można panikować jest prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych, który współpracuje m.in. z serwisem naukaoklimacie.pl. Opowiada on, jak zmienił się klimat w ciągu całego jego życia, i zastanawia się, co należy zrobić, by zapobiec nadchodzącej katastrofie, a przede wszystkim, jak uświadomić to innym mieszkańcom planety. Bo tylko działając globalnie, możemy mieć szansę uniknięcia wielu przerażających konsekwencji.