Miesiąc Fotografii 2020

Wyjątkowa, dostosowana do panujących warunków, 18. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie trwa od 21 maja. Przez ostatnich pięć tygodni w sieci odbywają się wykłady, rozmowy, spotkania, słuchowiska i podcasty, w których biorą udział zarówno artyści i kuratorzy, jak i naukowcy, psycholodzy, pisarze czy badacze wizualności.

Miesiąc Fotografii w Krakowie należy do czołowych europejskich festiwali fotograficznych.

Co roku ambicją organizatorów jest przedstawienie palących zjawisk współczesności i stwarzanie przestrzeni, w której twórcy mogą pokazać własną diagnozę tych spraw, a także wejść w otwarty i krytyczny dialog z publicznością. Pandemia i jej ekonomiczne oraz społeczne konsekwencje uwidoczniły zagadnienia zajmujące zaproszonych kuratorów i artystów, takie jak: kryzys klimatyczny, alienacja, lęk o przyszłość, radykalizm, rozwarstwienie ekonomiczne czy manipulacja za pomocą obrazów.

Ważnym punktem tegorocznej edycji jest pokaz archiwum Zygmunta Rytki (wystawa Do kogo należy kosmos?, dawny Hotel Cracovia, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Kurator wystawy Karol Hordziej zaproponuje m.in. wybór prac z monumentalnego cyklu Fotowizje, poprzez który artysta kontestował wpływ mass mediów na kształtowanie obrazu świata.

Wśród zaproszonych do udziału w wydarzeniu kuratorów są Sebastian Cichocki i Jagna Lewandowska (wystawa Znaki na niebie i na ziemi), Adam Mazur (Z nikim się nie dzielę). Jak co roku wystawy Sekcji ShowOFF to efekt współpracy laureatów wyłonionych w międzynarodowym konkursie oraz kuratorów – opiekunów poszczególnych projektów. W tę część wydarzenia zaangażowana jest pisząca dla „Przekroju” dziennikarka Joanna Kinowska.